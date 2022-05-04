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Меган Маркл безуспешно попыталась вернуть свой блог: о чем он был и что там постила герцогиня

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 17:34
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После помолвки с принцем Гарри Меган пришлось закрыть блог. Но теперь она снова попыталась вернуться к своему хобби. Предлагаем посмотреть, что герцогиня публиковала и чем жила до знакомства с внуком Елизаветы II
Меган Маркл более трех лет вела блог The Tig
Меган Маркл более трех лет вела блог The Tig / Фото: Pinterest

Меган Маркл, у которой наступила черная полоса в жизни, с 2017 года не ведет свой лайфстайл блог The Tig. И вот она хочет сделать камбэк, но не все так просто.

Как пишут СМИ, в сентябре прошлого года герцогиня Сассекская обратилась в ведомство по патентам и товарным знакам США. Но тогда Маркл допустила несколько ошибок в заполнении документов – забыла их подписать, а также написала слишком длинный список тем для блога.

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И вот Меган в очередной раз обратилась в бюро. Однако ей заявили, что она сможет повторно попытаться зарегистрировать The Tig в качестве торговой марки только через шесть месяцев. Поэтому Маркл остается только надеяться на удачу.

А пока Меган Маркл сидит в ожидании сайт "Сегодня" предлагает вам узнать, что постила Меган в блоге The Tig до отношений с принцем Гарри.

Запустила сайт Маркл еще в 2014 году и назвала его в честь своего любимого вина Тиньянелло. В блоге звезда делилась своими взглядами абсолютно на все – от феминизма до филантропии.

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Так, на сайте Меган Маркл делилась любимыми рецептами и рассказывала об уютных заведениях. А еще она писала о стиле одежды и шоппинге.

Меган писали рецепты разных блюд
Маркл рассказывала о модных луках

Также в блоге Меган Маркл делилась travell-информацией и секретами красоты.

Герцогиня писала о путешествиях по разным странам
Не забывала Меган и о бьюти-лайфхаках

Кроме того, жена принца Гарри постила в The Tig интервью с разными звездами. Среди них были теннисистка Серена Уильямс и супермодель Джессика Стэм.

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Серена была подружкой Меган
Также Маркл состояла в дружеских отношениях с Джессикой

В последнем посту герцогиня Сассекская попрощалась с читателями и призывали их всегда быть бодрыми и не бояться перемен.

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После почти трех прекрасных лет в этом приключении с вами, пора прощаться с The Tig. То, что начиналось как увлекательный проект, переросло в удивительное сообщество вдохновения, поддержки и веселья. Вы сделали мои дни ярче и наполнили этот опыт радостью, – писала Меган.

Голливудский эксперт утверждает, если Меган Маркл таки удастся перезапустить блог или же начнет новый – это принесет ей большое состояние благодаря партнерству с известными брендами моды, еды и красоты.

Ранее стало известно, что Netflix отказался транслировать мультсериал Меган Маркл.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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