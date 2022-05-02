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Netflix відмовився транслювати мультсеріал Меган Маркл

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 10:32
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Американська компанія Netflix була змушена відмовитися від трансляції дитячого мультсеріалу Меган Маркл через фінансові труднощі
Netflix не покаже серіал Меган Маркл
Netflix не покаже серіал Меган Маркл / Фото: Скриншот из видео, pixabay.com

Після скандальних висловлювань Дональда Трампа про позбавлення титулів Меган Маркл і принца Гаррі на герцогиню чекало ще одне розчарування.

Американська стрімінгова платформа Netflix відмовилася від трансляції дитячого мультсеріалу Pearl, який був створений компанією Маркл і принца Гаррі Archewell Productions. Виконавчим продюсером мультфільму був чоловік Елтона Джона кінопродюсер Девід Ферніш.

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Як повідомляє видання Deadline, компанія була змушена відкласти показ через фінансові втрати, що трапилися після різкого падіння кількості користувачів платформи.

Сюжет серіалу Pearl розгортається навколо 12-річної дівчинки, яка вирушає на пошуки нових знань, отримавши натхнення від історій відомих жінок.

Варто зазначити, що на далеку полицю відклали не лише мультсеріал герцогині Сассекської, відмовили у трансляції ще декільком анімаційним серіалам.

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Нагадаємо, що у січні цього року Меган Маркл і принц Гаррі мали намір судитися з компаніями Netflix та Spotify, звинувачуючи їх у дезінформації.

Ще один скандал у королівській родині: батько Меган Маркл публічно образив принца Гаррі, назвавши його ідіотом.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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