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Похожи? Смотрите 5 редких фото королевы Елизаветы II с ее младшей сестрой

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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28 мая, 15:50
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В июне этого года британцы будут отмечать важный для страны праздник – Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II. На престоле Ее Величество уже 70 лет!
Елизавета II с сестрой принцессой Маргарет - подборка архивных фото
Елизавета II с сестрой принцессой Маргарет - подборка архивных фото / Фото: Getty Images

По случаю юбилея правления Ее Величества ВВС выпустила документальный фильм, в котором раскрылись ранее неизвестные факты о Елизавете II, а также были показаны редкие архивные фото королевы и ее семьи.

В частности, были показаны фото Елизаветы II с ее младшей и единственной сестрой Маргарет. К сожалению, Маргарет уже давно нет в живых – она умерла в 2002 году в возрасте 71 года.

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Мы собрали пять архивных фото Елизаветы II и ее младшей сестры Маргарет.

Маленькие принцессы

Принцессы Маргарет и Елизавета в Балморале, в 1939 году. На фото Елизавете примерно 13 лет, а Маргарет – 9.

Принцесса Елизавета (справа) и принцесса Маргарет (слева) в 1939 году
Принцесса Елизавета (справа) и принцесса Маргарет (слева) в 1939 году / Фото: BBC

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С домашним любимцем

Все давно уже знают любовь Елизаветы II к собакам породы корги! И вот, не очень четкое, но довольно забавное фото, на котором принцессы веселятся с одним из своих питомцев. Кадр был сделан в 1940 году.

Принцесса Маргарет и принцесса Елизавета в 1940 году
Принцесса Маргарет и принцесса Елизавета в 1940 году / Фото: BBC

Пикник в Балморале

Принцесса Елизавета (20 лет, слева на фото), Принцесса Маргарет (16 лет) и принц Филипп (25 лет) во время пикника в Балморале, 1946 год.

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Елизавета II, принцесса Маргарет и принц Филипп в 1946 году
Елизавета II, принцесса Маргарет и принц Филипп в 1946 году / Фото: BBC

С папой

А это фото было сделано в 1947 году. На кадре – принцесса Маргарет (слева) и Елизавета II (справа) со своим отцом – королем Георгом VI.

Король Георг VI с дочерьми принцессами Елизаветой и принцессой Маргарет в 1947 году
Король Георг VI с дочерьми принцессами Елизаветой и принцессой Маргарет в 1947 году / Фото: BBC

Путешествие в Африку

Следующее фото было сделано в том же году – 1947-м, во время путешествия принцесс Елизаветы и Маргарет по Южной Африке.

Принцесса Елизавета и ее сестра принцесса Маргарет путешествуют по Южной Африке в 1947 году
Принцесса Елизавета и ее сестра принцесса Маргарет путешествуют по Южной Африке в 1947 году / Фото: BBC

Ранее мы сообщали, что Елизавета II появилась в метро в наряде самых трендовых оттенков весны.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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