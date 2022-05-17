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Сине-желтое настроение: Елизавета II появилась в метро в наряде самых трендовых оттенков весны

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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17 мая, 19:45
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Ее Величество посетила метро Лондона, где завершилось строительство линии метро Elizabeth line (линия Елизаветы), названной в ее честь
Елизавета ІІ появилась в наряде цветов украинского флага
Елизавета ІІ появилась в наряде цветов украинского флага / Фото: Getty Images

24 мая в Лондоне откроют линию метро, названную в честь королевы Великобритании. Вместе со своим сыном, принцом Эдвардом, Ее Величество посетила мероприятие в честь завершения строительства линии.

Британская королевская семья не раз выражала поддержку народу Украины, пострадавшему из-за войны, развязанной Россией. Флаги Украины теперь можно встретить во многих крупных городах не только Европы, но и мира. Цвета украинского флага – синий и желтый, несмотря на весь ужас ситуации, стали трендовыми.

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Кажется, стилисты Ее Величества решили быть в тренде и подобрали королеве наряд цветов флага Украины.

Елизавета II посетила метро Лондона
Елизавета II посетила метро Лондона / Фото: Getty Images

Королева надела желтый костюм и шляпку, украшенную цветами ярко-синего оттенка.

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Стилисты Елизавета II следят за модными тенденциями
Стилисты Елизавета II следят за модными тенденциями / Фото: Getty Images

Появление Ее Величества в метро – редкий случай. К слову, в этот раз королева снова была с тростью в руках. Ранее появилась информация, что у Елизаветы II ухудшилось здоровье, после чего она стала появляться на публике с палочкой.

Елизавета II побывала на линии метро В Лондоне, названной в ее честь
Елизавета II побывала на линии метро В Лондоне, названной в ее честь / Фото: Getty Images

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Ранее в Сети появилось фото, на котором Елизавета II загадочно улыбается – узнайте секрет этого снимка.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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