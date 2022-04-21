Говорить Україна расскажет историю самопожертвования отважного бойца из Николаевской области

Каждый день украинцы совершают большой подвиг, защищая свою землю. Каждый день появляются в нашей стране настоящие герои – те, кто отстаивают свою позицию, искренность, честность и преданность родной земле. Таким стал 24-летний Михаил Гасинец, защищавший Николаевскую область. Воин погиб на фронте, спасая побратима.
Михаила с товарищем призвали вместе. Их обстреливали, стреляли по ногам, друг споткнулся. Михаил побежал его выручить, посыпались "грады". Михаилу разорвало грудную клетку. Его друг пролежал с ним 6 часов. Если бы Михаил не побежал к товарищу, он выжил бы, – поделилась тетя Михаила Гасинца с журналистами "Говорить Україна. Хроніки незламності".
Сегодня те, кто в мирное время шил платья или был водителем, пекут хлеб и спасают домашних животных. Изменилась жизнь и у врачей. Буднями в тылу поделился 80-летний Николай Волык, неутомимый заведующий терапевтическим отделением больницы в селе Лебедин Черкасской области. Он в детстве пережил голод и потерял отца во время войны.
Далее по теме
Не хотел бы все это вспоминать, очень трудно. Никому не желаю этого. Но кто мог представить, что так может быть. Так подло, по-хамски. Слава нации, хана российской федерации, – говорит в интервью Николай Волык и добавляет, что даже в своем почтенном возрасте готов идти на передовую.
"Говорить Україна: Хроніки незламності" с Алексеем Сухановым – спецпроект телеканала "Украина". В новых выпусках ток-шоу любимый ведущий общается с экспертами и знакомит зрителей с реальными историями простых, но несокрушимых украинцев, которые не опускают руки в самые сложные времена, верят в свои силы, готовы бороться и помогать другим
Ранее Алексей Суханов признался, общается ли с русскими родственниками