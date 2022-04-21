Говорить Україна расскажет историю самопожертвования отважного бойца из Николаевской области

В новом выпуске спецпроекта социального ток-шоу "Говорить Україна" под названием "Хроніки незламності" Алексей Суханов знакомит зрителей с двумя примерами преданности долгу и профессии

/ Фото: пресс-служба

Каждый день украинцы совершают большой подвиг, защищая свою землю. Каждый день появляются в нашей стране настоящие герои – те, кто отстаивают свою позицию, искренность, честность и преданность родной земле. Таким стал 24-летний Михаил Гасинец, защищавший Николаевскую область. Воин погиб на фронте, спасая побратима.

Михаила с товарищем призвали вместе. Их обстреливали, стреляли по ногам, друг споткнулся. Михаил побежал его выручить, посыпались "грады". Михаилу разорвало грудную клетку. Его друг пролежал с ним 6 часов. Если бы Михаил не побежал к товарищу, он выжил бы, – поделилась тетя Михаила Гасинца с журналистами "Говорить Україна. Хроніки незламності".

Реклама

Сегодня те, кто в мирное время шил платья или был водителем, пекут хлеб и спасают домашних животных. Изменилась жизнь и у врачей. Буднями в тылу поделился 80-летний Николай Волык, неутомимый заведующий терапевтическим отделением больницы в селе Лебедин Черкасской области. Он в детстве пережил голод и потерял отца во время войны.

Не хотел бы все это вспоминать, очень трудно. Никому не желаю этого. Но кто мог представить, что так может быть. Так подло, по-хамски. Слава нации, хана российской федерации, – говорит в интервью Николай Волык и добавляет, что даже в своем почтенном возрасте готов идти на передовую.

"Говорить Україна: Хроніки незламності" с Алексеем Сухановым – спецпроект телеканала "Украина". В новых выпусках ток-шоу любимый ведущий общается с экспертами и знакомит зрителей с реальными историями простых, но несокрушимых украинцев, которые не опускают руки в самые сложные времена, верят в свои силы, готовы бороться и помогать другим

Ранее Алексей Суханов признался, общается ли с русскими родственниками