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Алексей Суханов признался, общается ли с русскими родственниками

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 21:33
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Ведущий "Говорить Україна" эксклюзивно для зрителей YouTube телеканала "Украина" рассказал о своей семье в России, и когда, по его мнению, закончится война
Алексей Суханов отмечает день рождения
Алексей Суханов отмечает день рождения / Фото: пресс-служба

Алексей Суханов, который ранее очень резко высказался о Тине Канделаки и других рашистах, имеет в России родителей и брата с семьей.

Ведущий общается с родными очень осторожно, ведь за свою позицию он отвечает лично, и поэтому не хочет подставлять родных.

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Во время телефонных разговоров или переписки я должен быть очень осторожным. Потому что это моя жизнь, я отвечаю за свои заявления. А как они там думают – это их выбор, – поделился ведущий. – Они спрашивают – я что-то отвечаю и все, разошлись.

Как рассказал Суханов, он не согласовывает ни с кем из близких то, что публикует в соцсетях или говорит на публике, ведь это его личная позиция.

Также по мнению телеведущего, никто из публичных людей не может быть аполитичным. О своих коллегах, часто меняющих политические взгляды, Алексей сказал следующее.

Я человек, который не способен ненавидеть. Чувство отвращения есть у меня. Желание вычеркнуть есть. Это и урок. Потому что впоследствии, уже в мирное время, мы сможем, наверное, измениться, кое-что простить, забыть и потом таким образом впустить их в нашу жизнь. И это будет небезопасно. Именно для этого это и происходит в жизни, чтобы раз и навсегда определить и санировать круг людей, с которыми стоит общаться. Ради этого тоже трагические времена и переживает сейчас Украина, – поделился ведущий.

Напомним, ранее Алексей Суханов просил никогда не вспоминать о его российском гражданстве.

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Мария Коробова
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