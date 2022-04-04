Алексей Суханов признался, общается ли с русскими родственниками

Алексей Суханов, который ранее очень резко высказался о Тине Канделаки и других рашистах, имеет в России родителей и брата с семьей.

Ведущий общается с родными очень осторожно, ведь за свою позицию он отвечает лично, и поэтому не хочет подставлять родных.

Во время телефонных разговоров или переписки я должен быть очень осторожным. Потому что это моя жизнь, я отвечаю за свои заявления. А как они там думают – это их выбор, – поделился ведущий. – Они спрашивают – я что-то отвечаю и все, разошлись.

Как рассказал Суханов, он не согласовывает ни с кем из близких то, что публикует в соцсетях или говорит на публике, ведь это его личная позиция.

Также по мнению телеведущего, никто из публичных людей не может быть аполитичным. О своих коллегах, часто меняющих политические взгляды, Алексей сказал следующее.

Я человек, который не способен ненавидеть. Чувство отвращения есть у меня. Желание вычеркнуть есть. Это и урок. Потому что впоследствии, уже в мирное время, мы сможем, наверное, измениться, кое-что простить, забыть и потом таким образом впустить их в нашу жизнь. И это будет небезопасно. Именно для этого это и происходит в жизни, чтобы раз и навсегда определить и санировать круг людей, с которыми стоит общаться. Ради этого тоже трагические времена и переживает сейчас Украина, – поделился ведущий.

Напомним, ранее Алексей Суханов просил никогда не вспоминать о его российском гражданстве.

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