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Говорить Україна розповість історію самопожертви відважного бійця із Миколаївської області

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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21 квітня, 16:11
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У новому випуску спецпроекту соціального ток-шоу "Говорить Україна" під назвою "Хроніки незламності" Олексій Суханов знайомить глядачів із двома прикладами відданості боргу та професії
/ Фото: пресслужба

Щодня українці роблять великий подвиг, захищаючи свою землю. Щодня з'являються в нашій країні справжні герої – ті, хто відстоює свою позицію, щирість, чесність та відданість рідній землі. Таким став 24-річний Михайло Гасинець, який захищав Миколаївську область. Воїн загинув на фронті, рятуючи побратима.

Михайла із товаришем закликали разом. Їх обстрілювали, стріляли по ногах, друг спіткнувся. Михайло побіг його врятувати, посипалися "гради". Михайлу розірвало грудну клітку. Його друг пролежав із ним 6 годин. Якби Михайло не побіг до товариша, він би вижив, – поділилася тітка Михайла Гасинця з журналістами "Говорить Україна. Хроніки незламності".

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Сьогодні ті, хто у мирний час шив сукні або був водієм, печуть хліб та рятують домашніх тварин. Змінилося життя і в лікарів. Буднями у тилу поділився 80-річний Микола Волик, невтомний завідувач терапевтичного відділення лікарні у селі Лебедін на Черкащині. Він у дитинстві пережив голод та втратив батька під час війни.

Не хотів би це згадувати, дуже важко. Нікому не бажаю цього. Але хто міг уявити, що так може бути? Так підло, по-хамськи. Слава нації, хана російської федерації, – каже в інтерв'ю Микола Волик та додає, що навіть у своєму поважному віці готовий іти на передову.

"Говорить Україна: Хроніки незламності" із Олексієм Сухановим – спецпроект телеканалу "Україна". У нових випусках ток-шоу улюблений ведучий спілкується з експертами та знайомить глядачів із реальними історіями простих, але незламних українців, які не опускають руки у найскладніші часи, вірять у свої сили, готові боротися та допомагати іншим

Раніше Олексій Суханов зізнався, чи спілкується з російськими родичами

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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