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Алексей Дурнев высказался об агонии Путина: "Когда член не встает, хочется поднять большую ракету"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 15:19
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Известный телеведущий и блогер объяснил, что тела сумасшедших диктаторов, идущих войной, гниют еще при жизни
Алексей Дурнев рассказал о варварстве россиян в цивилизованном мире
Алексей Дурнев рассказал о варварстве россиян в цивилизованном мире / Фото: instagram.com/aleksey_durnev, скриншот

Алексей Дурнев, который решил перейти на украинский, заверил своих соотечественников, что Россия потерпит сокрушительное поражение в этой войне. Ведь, как заметил блогер, жизнь обязательно победит смерть, а мир – тьму.

В Instagram Дурнев поразмышлял о том, как гуманная цивилизация преобладает над варварством россиян.

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На смену человеку с дубинкой приходит фрилансер из коворкинга, которому не интересна война и принуждение. Он хочет комфорта, удобный стриминговый сервис и чтобы от него отстали болваны без мозгов. Это эволюционный процесс, продолжающийся на протяжении всей нашей истории, – объяснил телеведущий.

По словам Дурнева, вспышки варварства происходят даже в эпоху колонизации космоса, но это в основном агония перед смертью "устаревшего дерьма".

Также блогер отметил, что создание всегда побеждает разрушение.

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Поэтому мы с вами живем в домах с канализацией и винилом, а не спим под мертвым медведем в болоте. Люди больше любят, чем ненавидят. Теплые чувства не так сильны, как жестокость, но они более стабильные и продолжительные. У людей есть ресурс – любить до бесконечности. Ненавидеть – нет.

Именно поэтому, по мнению Леши, безумные диктаторы, идущие войной, немощи и жалки. Дурнев добавил, что тело таких диктаторов гниет еще при жизни.

И война – это единственный инструмент демонстрации силы. Когда член не встает, хочется поднять большую ракету, – добавил блогер.

Кроме того, Дурнев высказался, что здравый смысл всегда торжествует над безумием. Иногда невозможно вылечить тех, кто увяз во лжи, идиотизме и пропаганде. Но их, по словам блогера, действительно и спасать не надо.

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Интеллект и логика строят корпорации, создают рынки, разрабатывают программы, изобретают лекарства и придумывают рецепты. А тупость строит только фантастические теории заговора. Она более простая и доступная, поэтому более уязвимая, – отметил блогер.

Раньше Алексей Дурнев объяснил, зачем русские оккупанты жестоко бомбят его родной Мариуполь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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