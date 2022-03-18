Алексей Дурнев рассказал, зачем российские войска бомбят его родной Мариуполь

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев высказался о военных действиях в родном Мариуполе и сказал, почему город страдает от таких жестоких бомбардировок

Украина уже 23 дня противостоит российскому вторжению. Среди наиболее пострадавших городов оказался приморский Мариуполь.

Телеведущий Алексей Дурнев родился и вырос на берегу Азовского моря, поэтому сейчас как никто другой переживает за дальнейшую судьбу города.

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Как рассказал Дурнев в интервью "Слава+", сейчас в заблокированном Мариуполе остаются его тетя и двоюродный брат. Уже несколько дней семья не получала от них никаких известий, ведь в городе отсутствует связь.

Также Дурнев выдвинул свою версию того, почему сейчас российские войска так беспощадно обстреливают мирный Мариуполь.

Это шантаж. Попытка показать, что может быть, если мы не сдадимся, что будет с людьми и городами. Вести военные действия в условиях такого большого города – это целое дело, потому что там река, укрепления, заводы, – сказал в интервью Алексей.

Кроме того ведущий отметил, что нынешняя ситуация никак не сопоставима с тем, что было в 2014 году. Сейчас все намного серьезнее.

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Напомним, ранее российский рэпер Face обвинил Кремль и россиян в войне в Украине и извинился перед украинцами.

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