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Alina Pash плетет маскировочные сети для украинской армии

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23 марта, 12:39
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Украинские знаменитости объединились с волонтерами и всеми силами пытаются помочь украинской армии в борьбе с российскими оккупантами
Алина Паш плетет маскировочные сети для ВСУ
Алина Паш плетет маскировочные сети для ВСУ / Фото: instagram.com/alinapash

Певица Alina Pash не понаслышке знает, как сложно украинским бойцам на передовой, ведь недавно отец исполнительницы ушел добровольцем на фронт.

Алина, как и многие украинские звезды, старается помогать армии в тылу вместе с волонтерами. В своем Instagram Паш показала, как плетет маскировочные сетки для ВСУ.

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Скриншот – instagram.com/alinapash

Как написала Алина, совместная работа и помощь армии очень объединили украинский народ. Война в Украине показала нашему народу, какими сплоченными мы можем быть и как важно приходить сейчас на помощь друг другу.

Мне как-то неловко выставлять каждый свой шаг помощи. Я просто делаю, что могу и что умею. Каждый день занимая себя совестно тем, что может помочь сейчас всем нам. Уверена, сейчас так поступает большинство – просто помогает, – написала Паш в Instastories.

Скриншот – instagram.com/alinapash

Кроме того, в своих социальных сетях Паш занимается сбором средств на нужды украинской армии. Как ранее отметила певица, большинство вещей удалось найти через волонтеров. Но она просит тех, кто имеет возможность приобщиться к делу финансово. Реквизиты она оставила в шапке профиля.

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