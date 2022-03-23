Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Пророцтво Сокурова

Бізнес Єлизавети II

Лоліта - рашистка

Помста Пугачової

Тупиця Чичеріна

Выступ MELOVIN
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Alina Pash плете маскувальні сітки для української армії

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 12:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські знаменитості об'єдналися з волонтерами та всіма силами намагаються допомогти українській армії у боротьбі з російськими окупантами
Аліна Паш плете маскувальні сітки для ЗСУ
Аліна Паш плете маскувальні сітки для ЗСУ / Фото: instagram.com/alinapash

Співачка Alina Pash не з чуток знає, як складно українським бійцям на передовій, адже нещодавно батько виконавиці пішов добровольцем на фронт.

Аліна, як і багато українських зірок, намагається допомагати армії в тилу разом із волонтерами. У своєму Instagram Паш показала, як плете маскувальні сітки для ЗСУ.

Реклама
Скріншот – instagram.com/alinapash

Як написала Аліна, спільна робота та допомога армії дуже об'єднали український народ. Війна в Україні показала нашому народу, яким згуртованим ми можемо бути і як важливо приходити зараз на допомогу один одному.

Мені якось ніяково виставляти кожен свій крок допомоги. Я просто роблю, що можу та що вмію. Щодня займаючи себе совісно тим, що може допомогти зараз усім нам. Упевнена, зараз так робить більшість – просто допомагає, – написала Паш в Instastories.

Скріншот – instagram.com/alinapash

Крім того, у своїх соціальних мережах Паш займається збиранням коштів на потреби української армії. Як раніше зазначила співачка, більшість речей удалося знайти через волонтерів. Але вона просить тих, хто може долучитися до справи фінансово. Реквізити вона залишила у шапці профілю.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Сєдокова
Анна Сєдокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Грішаєва
Нонна Грішаєва
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА
Цитата дня

Не підтримуйте кривавий режим. Ви залишитеся живими і ми залишимося живими.

Цитата на segodnya.ua
Потап, репер та продюсер Репер та продюсер
Потап звернувся до білорусів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти