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Alina Pash показала ушедшего на фронт отца и попросила для него помощи (фото)

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17 марта, 12:11
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Папа певицы пошел добровольцем защищать страну, родной край и свою семью. В Сети артистка решила больше рассказать о близком человеке
Алина Паш больше рассказала о папе и показала архивные фото и видео с ним.
Алина Паш больше рассказала о папе и показала архивные фото и видео с ним. / Фото: instagram.com/alinapash

Сейчас все украинцы как никогда объединились, чтобы дать достойный отпор российским оккупантам, которые подло напали на суверенное государство 24 февраля. Также многие звезды взяли в руки оружие, чтобы защищать родину. В частности, в ряды теробороны присоединились актер Андрей Фединчик , экс-"холостяк" Никита Добрынин и другие.

Также отец певицы Алины Паш, которая ранее пережила скандал с "Евровидением" , отправился добровольцем на передовую воевать против страны-агрессора. В Instagram артистка решила "познакомить" фолловеров с ее папой.

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Я не раз вам рассказывала о своем папе. Он у меня действительно очень классный, настоящий во всех проявлениях, благородный мужчина, столько всего вытесал-воспитал во мне, за что я готова с ним в огонь и в воду! Но на этот раз он сказал, что я уже выбрала свое дело жизни и должна его нести в мир в первую очередь голосом. А он, как бывший полицейский, подполковник, а еще и вдобавок украинский филолог и юрист – пошел добровольцем и сейчас на передовой, – написала певица.

Как объяснила Алина Паш, ее папа – командир одной роты, которой нужна некоторая помощь. По ее словам, дочери, матери, друзья 38-ми добровольцев этой роты ищут ее.

Среди нужд защитников – бронежилеты, каски, аптечки, павербанки, тепловизоры и прочее. Как отметила Паш, большинство вещей удалось найти через волонтеров. Но она просит тех, кто имеет возможность приобщиться к делу финансово. Реквизиты певица оставила в шапке профиля.

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Напомним, победитель "Холостячки" Андрей Задворный занимается волонтерством в рядах терробороны. Также известен хореограф Дмитрий Дикусар отправился защищать Украину.

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Игумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Военный капеллан 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. До последнего вздоха духовно поддерживал наших защитников, вдохновлял мужеством, давал веру и надежду. В городе Волноваха Донецкой области был убит российскими захватчиками. За нами правда. С нами – Бог!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пьер Афнер - активист из французского курорта Биарриц на берегу Бискайского залива. Сменил замки на шикарной вилле дочери Путина, чем нанес врагу урон в $3,7 млн (стоимость усадьбы). Водрузил над зданием сине-желтый флаг и сейчас занимается передачей дома для проживания там украинских беженцев.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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