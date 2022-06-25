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Андрею Беднякову написала соседка из Мариуполя: душераздирающая переписка

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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25 июня, 20:23
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Звезда "Орла и Решки" показал в своем Instagram руины родной школы. В ответ на "сториз" Бедняков получил сообщение от соседки по дому
Андрей Бедняков показал, что рашисты сделали с его школой в Мариуполе
Андрей Бедняков показал, что рашисты сделали с его школой в Мариуполе / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий Андрей Бедянков, который недавно вспомнил, как началась война в 2015 году, снова поделился болезненными новостями.

Юность Беднякова прошла в стенах мариупольской школы №47. Буквально пару лет назад в учебном заведении сделали новый современный ремонт, а сегодня все, что осталось от здания – побитый осколками фасад без дверей и окон.

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Мариупольская школа № 47/ Фото: Коллаж "Сегодня"

Как рассказал звезда "Орла и решки" в своем Instagram рашисты уничтожили место, где прошло его детство. К большому сожалению, родного дома телеведущего в Мариуполе тоже больше нет.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Моя школа...А за школой дом, где я вырос. Там была наша квартира. Почему "была"? Все просто. Попадание. Сгорела многоэтажка. Нас "освободили" от квартиры, – рассказал Бедняков.

Также телеведущий поделился пронзительным сообщением от своей соседки, которая рассказала ему о том, что дом на Героической, 29 уничтожен российскими оккупантами. Кроме того, как рассказала мариупольчанка, рашисты не только разбомбили многоэтажку, но и вынесли из нее все самое ценное, вплоть до документов жильцов.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Напомним, этой весной в семье Андрея Беднякова произошла трагедия – умерла его мама, которая болела и последние дни жизни была в коме. Из-за российских извергов, которые заблокировали его родной Мариуполь, телеведущий так и не смог проститься с ней.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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