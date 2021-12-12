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Ани Лорак в образе кабаре получила очередную российскую награду (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
12 декабря, 10:25
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Певица в новом имидже появилась на ивенте в Москве. Лорак получила статуэтку "Золотой граммофон" за песню "Наполовину"
Ани Лорак похвасталась российской наградой
Ани Лорак похвасталась российской наградой / Фото: instagram.com/anilorak

На красной дорожке премии Ани Лорак, которая ранее попалась на использовании фотошопа, появилась в откровенном наряде – ее образ состоял из платья цвета "розовое золото" с высоким разрезом и декольте, а также шубы в тон (надеемся, на Каролине искусственные перья).

Снимками с "Золотого граммофона" Лорак поделилась на своей страничке в Instagram.

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Спасибо авторам, которые так тонко передали мои чувства и вам, мои дорогие слушатели, за то, что голосовали, – написала в посте певица.

Ани Лорак на "Золотом граммофоне"
Ани Лорак на "Золотом граммофоне" / Фото: instagram.com/anilorak

Пикантности луку Ани Лорак добавили ее прическа – длинное каре с челкой – и мейк с акцентом на глаза.

Ани Лорак на "Золотом граммофоне"
Ани Лорак на "Золотом граммофоне" / Фото: instagram.com/anilorak

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"Какой же роскошный и прекрасный образ!", "Шикарная дива!", "Шикарный наряд", "Вы затмили всех!" - пишут в комментариях фолловеры Ани Лорак.

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Недавно Ани Лорак шокировала поклонников опухшим лицом. Фаны артистки обеспокоены ее внешним видом, считая, что Каролина выглядит как Любовь Успенская.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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