Ані Лорак в образі кабаре здобула чергову російську нагороду (фото)

Співачка у новому іміджі з'явилася на івенті у Москві. Лорак отримала статуетку "Золотий грамофон" за пісню "Наполовину"

Ані Лорак похвалилася російською нагородою / Фото: instagram.com/anilorak

На червоній доріжці премії Ані Лорак, яка раніше попалася на використанні фотошопу, з'явилася у відвертому вбранні – її образ складався із сукні кольору "рожеве золото" з високим розрізом і декольте, а також шуби в тон (сподіваємося, на Кароліні штучне пір'я).

Знімками із "Золотого грамофона" Лорак поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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Дякую авторам, які так тонко передали мої почуття і вам, мої дорогі слухачі, за те, що голосували, – написала співачка.

Ані Лорак на "Золотому грамофоні" / Фото: instagram.com/anilorak

Пікантності луку Ані Лорак додали її зачіска – довге каре з чубчиком – та мейк з акцентом на очі.

Ані Лорак на "Золотому грамофоні" / Фото: instagram.com/anilorak

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"Який же розкішний і прекрасний образ!", "Шикарна діва!", "Шикарне вбрання", "Ви затьмарили всіх!" – пишуть у коментарях фоловери Ані Лорак.

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Нещодавно Ані Лорак шокувала шанувальників опухлим обличчям. Фани артистки стурбовані її зовнішнім виглядом, вважаючи, що Кароліна виглядає як Любов Успенська.