Бронежилет вместо Prada и Givenchy: Лев Улесов сменил моделинг на работу боевого медика

Украинец Лев Улесов был моделью и успешно демонстрировал коллекции самых топовых брендов на мировых подиумах, но все изменила война в Украине...

Лев Улесов стал новым героем для украинок

С началом боевых действий многим украинцам пришлось сменить род деятельности и встать на защиту родной страны. Олег Михайлюта, Никита Добрынин, Макс Барских – все они взяли в руки оружие.

Так же поступил и Лев Улесов, который до войны строил успешную модельную карьеру на мировых подиумах. Сегодня он не просто краш украинских девушек, но и парамедик на передовой.

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Givenchy, Hugo Boss и Prada

21-летний Лев Улесов родом из Броваров. Выразительные черты лица, харизма и сексуальность помогли украинцу найти свое место в моделинге.

В последние несколько лет парень мало жил в Украине, так как в основном работал за границей. Лев сотрудничает с модельными агентствами в Италии, Германии и Франции.

Лев Улесов родом из Броваров

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Харизматичного украинца не могли не заметить скауты люксовых брендов. В 2019 году Улесов получил возможность закрыть показ Prada.

За свою карьеру Лев уже успел появиться на подиумах Givenchy и Givenchy Couture, Hugo Boss Loewe, Dries Van Noten и многих других.

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Улесов сотрудничал с люксовыми брендами

С подиума на фронт

Незадолго до начала военных действий в Украине Лев вернулся домой после работы в Корее. Сразу же после известий о том, что в его родном городе уже есть раненные и погибшие, Улесов принял решение идти и записываться в ТрО.

Как рассказывал сам Лев, главная сложность была в том, что у него не было необходимого образования и навыков, но его все же взяли в ряды медиков. Отработать полученные умения он смог уже на месте, в штабе.

Модель стал медиком на передовой

Я служу, а не работаю. Я солдат, мы же защитники. У нас все хорошо. Ваша безопасность для нас сейчас важнее, – говорит Лев о службе.

Лев Улесов в ТрО

Как медик Улесов уже насмотрелся на передовой на ранения и травмы, в том числе и мирного населения. По его словам, многие люди пренебрегают правилами безопасности ради любопытства и часто получают ранения от осколков.

Скажу одно: это у нас в крови. Мы не можем этого изменить, потому что родились бесстрашными. Однако все правила безопасности максимально просты. Просто, пожалуйста, прислушайтесь к тому, что говорят военные. Украине нужны живые люди, а не герои посмертно. Мы все уже герои. Поэтому берегите жизнь свою и своих близких, – обращается к украинцам Лев.

Лев Улесов: личная жизнь

В социальных сетях Льва достаточно фото с красивыми девушками, ведь со многими из них ему приходится работать.

Однако намека на личную жизнь Улесов все же не дает. Уверены, что за сердце молодого красавца готовы побороться тысячи украинок... и не только

Лев не афиширует личную жизнь

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