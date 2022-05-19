Что ждет Лорак и Повалий, предавших Украину: экстрасенс озвучил версии

Экстрасенс рассказал, что ждет предательниц Украины, известных певиц Ани Лорак и Таисию Повалий, которые за время войны не сказали ни слова в поддержку своей родины

Предавших родину Лорак и Повалий ждет крах карьеры в Украине / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/tpovaliyofficial

Одиозные звезды Ани Лорак и Таисия Повалий после вторжения России в Украину продолжают жить и работать в Москве. К примеру, Повалий 9 мая появилась на концерте с украинской песней и фоне нашего флага в сочетании с рашистскими звездами и георгиевскими лентами.

И, по мнению экстрасенса Макса Гордеева, судьба их ждет не самая радужная. Об этом он рассказал в эфире "Ранок з Україною".

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Повалий – это человек, который очень любит деньги. Для нее – это самое главное из того, что есть на свете. Страна и ее судьба не имеют значения, главное – чтобы платили. На этом и построена ее жизнь. Материальные люди приближены к аду, а ад в этом случае – московия, поэтому я не удивляюсь, что их туда так тянет, – рассказал экстрасенс Макс Гордеев в эфире "Індиго TV". – Она готова продать страну, поэтому понимаете, какая досадная у нее судьба.

Певица Ани Лорак тоже не сказала ни слова в поддержку родины с начала войны. Единственное, что артистка сделала – отменила концерты в России, вместо этого спланировала тур в Германии. А еще Лорак удалила страницу в Instagram, так что достучаться до нее почти невозможно.

Первая карта показывает двуличие человека – она постоянно думает, куда пойти, чтобы было лучше. Можно остаться в России, а можно вернуться в Украину, поплакаться и ждать, когда ее примут обратно, – говорит Гордеев. – А еще меня бесит то, что она очень умный человек, но делает вид, что ничего не понимает. Это просто образ. Сейчас они тупо прикрываются своими детьми. Лорак, Марув… но это неправильно! Это измена!

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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