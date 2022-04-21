Дорофеева о друзьях в РФ и справедливости русофобии: Если метод хейта и санкций работает, значит, пусть работает

Популярная украинская певица дала первое интервью на тему войны. Ее высказывания уже разбирают на цитаты

Надя Дорофеева дала интервью / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Недавно певица Надя Дорофеева дала свое первое интервью с начала российской войны в Украине программе "Зірковий шлях" для зрителей YouTube-канала "Україна". Она комментировала развод с Дантесом, а также рассказала об общении с Потапом сейчас, другими украинскими звездами, а также друзьях из РФ.

По словам Нади, все украинские артисты сейчас – как одна большая семья.

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Я хочу сказать, что все, кто разъехались, первое время постоянно общались. Мы постоянно переписывались с Димой Монатиком, да со всеми. Вы знаете, друг другу поддерживаем. Вчера, например, я приехала на саундчек и с Юлей Саниной мы виделись неделю назад, с Катей Go_A, к нам присоединилась Руслана. Мы просто, я выкладывала это в сториз, мы просто смотрим друг другу в глаза, обнимаемся и все в глазах. Вот эта энергия – рада тебя видеть, но как же внутри тяжело. Все артисты сейчас – как одна семья. Мне очень многие артисты написали, как и я им. С Потапом мы, конечно, переписывались, узнавали, как у кого дела, но сейчас уже не так часто.

По словам певицы, войну в Украине можно было бы остановить, если бы люди вышли на массовые митинги.

Если бы каждый человек в России вышел бы на митинг, когда это все началось, если бы каждый человек в России осознал, ее страна реально пришла в наш дом и убивает людей, если бы они вышли – они могли бы повлиять. Мне писали люди, которые выходили на митинги на поддержку Украины в России. Они мне писали, показывали фотографии, даже видео того, как и х там разгоняли. Но таких людей было слишком мало. Я знаю артистов, которые написали посты, но их просто было слишком мало. И мне очень жаль, что огромное количество россиян подумали, что моя хата скраю, как-то там будет. Но это война. Это момент, когда нужно быть смелым.

По словам певицы, у нее в РФ есть друзья. Некоторые из них остались там, многие переехали в другие страны.

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Очень много друзей переехали в разные страны. Есть много тех, кто даже не спросил, как у меня дела. Есть такие люди. Много артистов, которые написали такие, знаете, достаточно аккуратные посты вроде бы против войны, но пишут очень много мне в личные сообщения, как они не поддерживают, потому что все боятся.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На вопрос, справедлив ли хейт в сторону россиян во всем мире, Надя сказала такое:

Да, считаю, что да. <> Если метод хейтить и метод санкций работает, значит, пусть он работает.

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