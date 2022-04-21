Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дорофєєва про друзів у РФ та справедливість русофобії: Якщо метод хейту та санкцій працює, значить, нехай працює

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найпопулярніша українська співачка дала перше інтерв'ю на тему війни. Її висловлювання вже розбирають на цитати
Надя Дорофєєва дала інтерв'ю
Надя Дорофєєва дала інтерв'ю / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нещодавно співачка Надя Дорофєєва дала своє перше інтерв'ю з початку російської війни в Україні програмі "Зірковий шлях" для глядачів YouTube-каналу "Україна". Вона коментувала розлучення із Дантесом, а також розповіла про спілкування з Потапом зараз, іншими українськими зірками, а також про друзів із РФ.

За словами Наді, всі українські артисти зараз – як одна велика родина.

Реклама

Я хочу сказати, що всі, хто роз'їхалися, спочатку постійно спілкувалися. Ми постійно переписувалися з Дімою Монатиком та з усіма. Ви знаєте, один одного підтримуємо. Вчора, наприклад, я приїхала на саундчек і з Юлею Санін ми бачилися тиждень тому, з Катею Go_A, до нас приєдналася Руслана. Ми просто, я викладала це в сториз, ми просто дивимося один одному в очі, обіймаємось і все в очах. Ось ця енергія – рада тебе бачити, але як усередині важко. Усі артисти зараз – як одна сім'я. Мені дуже багато артистів написали, як і я їм. З Потапом ми, звичайно, переписувалися, дізнавалися, як у когось справи, але зараз уже не так часто.

За словами співачки, війну в Україні можна було б зупинити, якби люди вийшли на масові мітинги.

Якби кожна людина в Росії вийшла б на мітинг, коли це все почалося, якби кожна людина в Росії усвідомила, що її країна реально прийшла в наш бдм і вбиває людей, якби вони вийшли – вони могли б вплинути. Мені писали люди, які виходили на мітинги на підтримку України у Росії. Вони мені писали, показували фотографії, навіть відео того, як їх там розганяли. Але таких людей було замало. Я знаю артистів, які написали пости, але їх просто було замало. І мені дуже шкода, що велика кількість росіян подумали, що моя хата скраю, якось там буде. Але ж це війна. Це момент, коли треба бути сміливим.

За словами співачки, у неї в РФ є друзі. Деякі з них залишилися там, багато хто переїхав до інших країн.

Реклама

Дуже багато друзів переїхали до різних країн. Є багато тих, хто навіть не спитав, як у мене справи. Є такі люди. Багато артистів, які написали такі, знаєте, досить акуратні пости начебто проти війни, але пишуть дуже багато мені в особисті повідомлення, як вони не підтримують, бо всі бояться.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На запитання, чи хейт справедливий у бік росіян у всьому світі, Надя сказала таке:

Так, вважаю, що так. Якщо метод хейтити і метод санкцій працює, значить, нехай він працює.

Також не пропустіть: Святослав Вакарчук сказав, що перемога відбудеться так швидко, що ми й не уявляємо.

Реклама

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти