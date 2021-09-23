"Агрессоры раздают паспорта, а мы ковыряем в носу": Кондратюк о петиции против российских артистов

Известный украинский продюсер и телеведущий хочет добиться запрета концертов российских артистов, которые поддерживают политику России или просто молчат об агрессии своей страны

Игорь Кондратюк рассказал, зачем создал петицию / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

В интервью "Сегодня" Игорь Кондратюк рассказал, почему решил создать петицию, каким российским артистам, по его мнению, все-таки можно приезжать в Украину, что будет, если петиция не наберет нужное количество голосов и почему российские артисты занимают первые места в музыкальных чартах Украины.

О создании петиции

По словам продюсера, "последней каплей" для создания петиции стал концерт российского рэпера Басты, который недавно состоялся в Украине. Его Игорь называет "крымнашистом", который "плюет на украинские законы", посещая оккупированный Крым.

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Игоря удивляет "бездействие власти на восьмом году войны", ведь российские артисты до сих пор продолжают выступать в Украине. Эту ситуацию Кондратюк назвал "бизнесом на крови" и сейчас призывает запретить выступления российских звезд в Украине.

Сначала я создал петицию в Киевсовет о запрете предоставлять россиянам концертные площадки Киева – столицы страны, которая страдает от агрессора. Но Киевсовет позвонили и сказали: "Васильевич, это не наш уровень. Разве что можем написать обращение в Верховную Раду, чтобы рассмотрели ". Тогда я создал петицию к президенту Украины. Правила таковы, что за 92 дней нужно, чтобы петиция набрала 25000 голосов. Затем ее должен рассмотреть президент, – говорит Кондратюк.

Скриншот: petition.president.gov.ua/

О законах

Сейчас в нашей стране действует Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий при участии граждан государства-агрессора.

Согласно закону, организаторы концерта не позднее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подают в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии.

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Но многие российские артисты продолжают выступать в Украине...

Приведенные мною факты о Басте свидетельствуют, что в Минкульте и СБУ не научились читать. Или – такой Закон, или они не понимают его, – комментирует Кондратюк.

В Законе также уточняется, что законные основания для того, чтобы не допускать гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии могут появиться после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос.

Игорь Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor

О том, кому можно приезжать в Украину

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Как говорит Игорь, не всем российским артистам следует запретить гастрольную деятельность в Украине.

Первое, что мне приходит в голову, – это публичные заявления российских артистов относительно непринятия оккупации Россией Крыма, что свидетельствовало бы об отсутствии у таких артистов тяжелой психической болезни "крымнаш". И осуждения агрессивных действий России против Украины, – говорит Кондратюк.

Продюсер и ведущий также добавил, что украинцы – мирные и толерантные люди, но не "для имперцев, "рашистов" и пособников президента РФ Владимира Путина.

О "провале" петиции

Мы поинтересовались у Игоря, что будет, если петиция не соберет нужное количество голосов.

Не знаю. Посмотрим. Моя позиция неизменна с марта 2014 года: все связи с агрессором нужно разорвать! Вот смотрите. Любой человек, к которому бы сосед так отнесся, как Россия к Украине – украл часть имущества, убил бы члена семьи, поджег бы дом, вынес имущество – никогда бы не продлил с таким соседом нормальные отношения. Но почему же на уровне государства эта простая житейских логика не работает? Непостижимо. Украинский садомазохизм, – удивляется Кондратюк.

/ Фото: instagram.com/kondratiuk_official

О Лорак, Повалий, Лободе и других

Есть ряд украинских артистов, которые продолжают выступать в России и по сей день – Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий и другие. По этому поводу Игорь также предлагает принять "Закон о коллаборации с агрессором", так как, по его мнению, украинская власть на этот счет не предпринимает никаких действий.

Агрессор раздает тысячи паспортов на нашей территории, а мы до сих пор ковыряемся в носу: а вдруг такой закон отвратит от нас всяких "опзжистов", "Лорак" и "пушилиних". Трагикомедия..., – комментирует Кондратюк.

Почему Украина не в "топе"?

Российские артисты пока не только гастролируют, но и занимают первые места на YouTube и других платформах и чартах. Мы поинтересовались у ведущего и продюсера, чего, по его мнению, не хватает нашим артистам, чтобы быть в "топе"?

Есть несколько аспектов. Российский рынок – больше. Поэтому он диктует на правах "представителя от СНГ" чарты во всевозможных "спотифаях". Технически нужно с этим бороться, и уже некоторые наши продюсеры делают шаги – пишут и встречаются с представителями iTunes, Spotify и другими стриминговыми платформами. Даже представители Зеленского во время его поездки в США, кажется, встречались на эту тему с американцами, – говорит Игорь.

Скриншот: open.spotify.com

С другой стороны, как говорит Кондратюк, российский шоу-бизнес "не делает погоду в мире". Поэтому говорить, что украинцы без него не смогут существовать – это, по словам ведущего, просто обманывать.

На концерт слабо раскрученной, по-моему, американской певицы итальянского происхождения LP на всех концертах был аншлаг! В мире почти 200 стран. Не возите артистов только из одной, которая является агрессором и убивает ваших сограждан – из России! Еще один аспект – популярность песен российских певцов, певиц, групп. Слушайте, если украинские вас не удовлетворяют. И даже смотрите в YouTube. Но самих исполнителей, как представителей страны-агрессора – не должно быть, – заключил Кондратюк.

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