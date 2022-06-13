Який солоденький! Квіткова та Добринін поділились кумедними кадрами маленького сина (фото)

Микита Добринін та Дар'я Квіткова в липні 2021 року вперше стали батьками. Зірки майже одразу показали фото новонародженого Лева в соцмережі. Загалом молоді батьки часто розповідають фанам про сімейне життя, а також показують милі фото сина.
Сьогодні Квіткова та Добринін опублікували в Instagram серію милих світлин хлопчика з нагоди його свята – Льву сьогодні виповнилось 11 місяців.
11 місяців найчистішої, найсвітлішої та найсильнішої любові до нашого сина. Най-най у квадраті. Р.S. вже можна розпочинати зворотний відлік до року?, – підписала кадри блогерка.
Ви лише подивіться, який милашка! Очей не відвести:)
Напевно, тут Лев грає роль космонавта:)
А ось портрет маленього Лева.
Очевидно, зіркові батьки стараються максимально приділяти уваги своєму синочку. І, судячи з усього, Лев дуже любить фотографуватися:)
Фанати в захваті від такий атмосферних фото. Деякі навіть назвали хлопчика маленький викрадачем жіночих сердець:)
- Солодка булочка.
- Час летить неймовірно швидко. Він такий солоденький.
- Такий красунчик.
- Я не розумію, як Лев може одночасно бути дуже схожим і на тебе і на Микиту, але воно так і є.
- Маленька мамина копія. Красунчик. Такий маленький, а вже розбиває жіночі серця.
Коротко про Квіткову та Добриніна
За історією розвитку стосунків Даші та Микити спостерігала майже вся країна. Вони стали першою парою реаліті "Холостяк", в якої склались стосунки, і переможниця вийшла заміж за головного героя! 12 серпня 2020 року парочка влаштувала урочисту весільну церемонію, а 13 липня наступного року у них народився первісток Лев.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни головний герой "Холостяк-9" та ведучий Микита Добринін вступив до лав тероборони.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"