Який солоденький! Квіткова та Добринін поділились кумедними кадрами маленького сина (фото)

Сьогодні сину Микити Добриніна та Даші Квіткової виповнилось 11 місяців! З нагоди свята молоді батьки опублікували атмосферні фото Лева

Микита Добринін і Даша Квіткова показали сина в його маленьке свято / Фото: instagram.com/kvittkova

Микита Добринін та Дар'я Квіткова в липні 2021 року вперше стали батьками. Зірки майже одразу показали фото новонародженого Лева в соцмережі. Загалом молоді батьки часто розповідають фанам про сімейне життя, а також показують милі фото сина.

Сьогодні Квіткова та Добринін опублікували в Instagram серію милих світлин хлопчика з нагоди його свята – Льву сьогодні виповнилось 11 місяців.

Реклама

11 місяців найчистішої, найсвітлішої та найсильнішої любові до нашого сина. Най-най у квадраті. Р.S. вже можна розпочинати зворотний відлік до року?, – підписала кадри блогерка.

Зіркове сімейство / Фото: instagram.com/kvittkova

Ви лише подивіться, який милашка! Очей не відвести:)

Сьогодні у Лева свято / Фото: instagram.com/kvittkova

Реклама

Маленький Лев / Фото: instagram.com/kvittkova

Напевно, тут Лев грає роль космонавта:)

Лев готується у космонавти / Фото: instagram.com/kvittkova

Реклама

А ось портрет маленього Лева.

Лев – маленький викрадач жіночих сердець:) / Фото: instagram.com/kvittkova

Очевидно, зіркові батьки стараються максимально приділяти уваги своєму синочку. І, судячи з усього, Лев дуже любить фотографуватися:)

Фанати в захваті від такий атмосферних фото. Деякі навіть назвали хлопчика маленький викрадачем жіночих сердець:)

Солодка булочка.

Час летить неймовірно швидко. Він такий солоденький.

Такий красунчик.

Я не розумію, як Лев може одночасно бути дуже схожим і на тебе і на Микиту, але воно так і є.

Маленька мамина копія. Красунчик. Такий маленький, а вже розбиває жіночі серця.

Скріншот Instagram

Коротко про Квіткову та Добриніна

За історією розвитку стосунків Даші та Микити спостерігала майже вся країна. Вони стали першою парою реаліті "Холостяк", в якої склались стосунки, і переможниця вийшла заміж за головного героя! 12 серпня 2020 року парочка влаштувала урочисту весільну церемонію, а 13 липня наступного року у них народився первісток Лев.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни головний герой "Холостяк-9" та ведучий Микита Добринін вступив до лав тероборони.