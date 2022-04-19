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Константин Войтенко записал обращение к русским женщинам, вспомнив Груз 200: Ждите, скоро женихов привезут!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 апреля, 13:42
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Украинский актер провел аналогию между фильмом Алексея Балабанова о развале русского общества в конце советской эпохи и нынешними реалиями в РФ
Константин Войтенко обратился к русским женщинам
Константин Войтенко обратился к русским женщинам / Фото: Instagram

Как ни странно, но в российской культуре оказалось много "пророческих" эпизодов. Например, как было с мультфильмом "Сокровища затонувших кораблей", в котором еще в 1973 году показали затонувший крейсер с фашистским знаком "Z".

Также получилось с фильмом "Груз 200",о котором в своем видеообращении к русским женщинам вспомнил украинский актер Константин Войтенко.

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Актер обратился к россиянкам, которые разрешают своим мужьям насиловать украинок, грабить и убивать, и рассказал, что ждет их совсем скоро.

Война скоро закончится нашей победой и позорным проигрышем вашей армии. И одна из проблем, с которой мы столкнемся это куда же девать трупы ваших мужей. Потому что ваши, те которые своих не бросают, доказывают обратное, кого-то сжигают в мобильном крематории, а кого-то оставляют гнить в нашей земле, – сказал Войтенко.

Актер объяснил, что погибших русских солдат украинские власти будут отправлять в РФ. Именно потому Войтенко вспомнил фильм "Груз 200", а именно эпизод с тем, как российских солдат привозили из Афганистана в цинковых гробах и отправляли "по домам". Тело жениха главной героини ей бросил в постель представитель закона, который держал девушку в заложниках.

Фильм с незамысловатым названием, но очень точно отображающих ваши реальность. Один из главных героев этого фильма, Мент, он олицетворяет власть в этом фильме. Это явно обезумевший человек и, мне кажется, он кого-то напоминает, – провел параллель между фильмом и реальность в РФ актер.

Войтенко показал этот эпизод в своем видео и добавил:

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Так что, невесты ждите, скоро вам женихов привезут!

Ранее Игорь Кондратюк приравнял российскую культуру к порнографии.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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