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Костянтин Войтенко записав звернення до російських жінок, згадавши Вантаж 200": чекайте, скоро наречених привезуть!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 13:42
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Український актор провів аналогію між фільмом Олексія Балабанова про розвал російського суспільства наприкінці радянської епохи та теперішніми реаліями в РФ
Костянтин Войтенко звернувся до російських жінок
Костянтин Войтенко звернувся до російських жінок / Фото: Instagram

Як не дивно, але в російській культурі виявилося чимало "пророчих" епізодів. Наприклад, як було з мультфільмом "Скарби затонулих кораблів", у якому ще 1973 року показали затонулий крейсер із фашистським знаком "Z".

Також вийшло з фільмом "Вантаж 200", про який у своєму відеозверненні до російських жінок згадав український актор Костянтин Войтенко.

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Актор звернувся до росіянок, які дозволяють своїм чоловікам ґвалтувати українок, грабувати та вбивати, а також розповів, що чекає на них зовсім скоро.

"Війна скоро закінчиться нашою перемогою та ганебним програшем вашої армії. І одна з проблем, з якою ми зіштовхнемося, це куди ж подіти трупи ваших чоловіків. Тому що ваші, ті, які своїх не кидають, доводять протилежне, когось спалюють у мобільному крематорії, а когось залишають гнити у нашій землі", – сказав Войтенко.

Актор пояснив, що загиблих російських солдатів українська влада відправлятиме до РФ. Саме тому Войтенко згадав фільм "Вантаж 200", а саме епізод про те, як російських солдатів привозили з Афганістану до цинкових трун і відправляли "по будинках". Тіло нареченого головної героїні їй кинув у ліжко представник закону, який тримав дівчину у заручниках.

"Фільм з нехитрою назвою, але дуже точно відображають ваші реальність. Один із головних героїв цього фільму, Мент, він уособлює владу у цьому фільмі. Це явно божевільна людина і, мені здається, вона когось нагадує", – провів паралель між фільмом та реальність у РФ актор.

Войтенко показав цей епізод у своєму відео та додав:

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"Тож, наречені чекайте, скоро вам наречених привезуть!"

Раніше Ігор Кондратюк прирівняв російську культуру до порнографії.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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