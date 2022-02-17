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Леся Никитюк перепела хит Kalush Orchestra для Евровидения: "Станьте моим продюсером!"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 17:41
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Телеведущая, похоже, решила поддержать музыкантов Kalush Orchestra и перепела их хит, созданный для Национального отбора на Евровидение
Леся Никитюк перепела хит Kalush Orchestra
Леся Никитюк перепела хит Kalush Orchestra

Леся Никитюк только вернулась с отдыха в солнечном Тайланде, откуда делилась с поклонниками соблазнительными фото в купальнике, и уже успела порадовать фанатов новым видео.

Но на этот раз в своих Instastories Никитюк запела. Телеведущая исполнила хитовую композицию "Стефанія" финалистов Нацотбора Kalush Orchestra.

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Hello, Ukraine! Эта песня для тебя! – сказала Леся.

Эту музыкальную композицию коллектив написал специально для участия в вокальном конкурсе, а сам трек фронтмен группы Олег Псюк посвятил своей маме Стефании.

Хотите услышать продолжение? Станьте моим продюсером, – пошутила в подписи под видео Леди Ле.

Так украинская знаменитость не только продемонстрировала свои вокальные данные, но и поддержала финалистов Нацотбора. Тем более есть большая вероятность, что именно Kalush Orchestra будет представлять Украину на европейском вокальном конкурсе.

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О том, что телеведущая еще и немного певица поклонники Леси Никитюк знают уже давно. В своих "сторис" Леди Ле часто любит подпевать любимым музыкальным хитам.

Также напомним, что в канун рождественских праздников Леся Никитюк с другими украинскими вокалистами исполнила праздничную колядку. Тогда поклонники телезвезды были в полном восторге от ее нового амплуа.

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Мария Коробова
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