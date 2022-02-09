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Леся Никитюк соблазнила фанатов длинными ножками и стройной фигурой в купальнике

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 15:26
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Телеведущая уехала подальше от переменчивой погоды в Киеве и сейчас загорает под палящим солнцем Пхукета в Таиланде. На отдыха Леди Ле взяла целую коллекцию купальников
Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
Леся Никитюк показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая недавно оказалась в курьезной ситуации по приезду к Киев из Хмельницкого, отправилась в отпуск на побережье Андаманского моря в Индийском океане.

Телеведущая, как опытный путешественник, делиться с поклонниками всеми подробностями своего отдыха на островах. Видео и фото Никитюк постит в своем Instagram.

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По прилету в Пхукет телезвезда сдала тест на коронавирус и только после отрицательного результата отправилась наслаждаться отпуском.

Никитюк не упустила возможности продемонстрировать коллекцию своих новых купальников. В нескольких из них телеведущая уже успела сделать соблазнительные фото.

Боже, а что это блестит на Пхукете? А это я! Я – золото, – подписала фотографию в золотистом купальнике-боди Никитюк.

Леся Никитюк отдыхает в Таиланде
Леся Никитюк отдыхает в Таиланде / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Но, судя по всему, поклонников ждут еще много секси-фото Леси в пляжных образах. В Instastories даже запереживала, что не успеет показать все наряды за отпуск.

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

А чтобы фигура в откровенных образах всегда была подтянутой и стройной, даже на отдыхе Леся не забывает о тренировках. Телеведущая отправилась заниматься спортом в соблазнительном светоотражающем наряде.

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

А чтобы отпуск удался и Лесю лишний раз не тревожили, она решила закрыть свой профиль в Instagram. Поэтому теперь фото телеведущей могут видеть только подписанные на нее фанаты.

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Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк снова оказалась в центре скандала с коллегой по цеху Алексеем Дурневым, который сравнил телеведущую с героиней из сериала "Эмили в Париже".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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