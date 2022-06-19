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MamaRika перенесла операцию и показала селфи после наркоза (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 июня, 20:43
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Исполнительница MamaRika наконец-то вышла на связь со своими поклонниками и рассказала, что перенесла операцию
MamaRika рассказала, что перенесла операцию
MamaRika рассказала, что перенесла операцию / Фото: instagram.com/mamarika_official

Буквально пару дней назад MamaRika сообщила всем своим фанатам, что вынуждена взять тайм-аут от социальных сетей и на пару дней лечь больницу.

Как оказалось, исполнительница перенесла операцию. Об этом она сама рассказала в Instagram после двух дней молчания.

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Анастасия (настоящее имя певицы) опубликовала фото из больничной палаты, на котором видно следы от капельницы на ее руке.

Скриншот – instagram.com/mamarika_official

А это я на операции на чиле. Слава богу, все прошло успешно и мы уже дома, – сообщила аудитории MamaRika.

Также исполнительница показала фанатам селфи на больничной койке, сделанное сразу же после того, как Анастасия отошла от наркоза.

Глаза открыть еще сложно – там еще мультики показывают, – пошутила в сторис певица.

Скриншот – instagram.com/mamarika_official

Причину госпитализации Анастасия пока не спешит рассказывать. Ранее она говорила, что на ее самочувствие очень сильно повлиял стресс, который она испытывает из-за войны в Украине.

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Ранее семья украинского актера Алексея Вертинского сообщила о серьезной операции на сердце у артиста – деньги на реабилитацию помогли собрать его поклонники.

Также стало известно, что у 28-летнего канадского исполнителя Джастина Бибера парализовало часть лица.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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