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MamaRika перенесла операцію та показала селфі після наркозу (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 червня, 20:43
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Виконавиця MamaRika нарешті вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками та розповіла, що перенесла операцію
MamaRika розповіла, що перенесла операцію
MamaRika розповіла, що перенесла операцію

Буквально кілька днів тому MamaRika повідомила всіх своїх фанатів, що змушена взяти тайм-аут від соціальних мереж та на пару днів лягти лікарню.

Як виявилося, виконавиця перенесла операцію. Про це вона сама розповіла у Instagram після двох днів мовчання.

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Анастасія (справжнє ім'я співачки) опублікувала фото з лікарняної палати, де видно сліди від крапельниці на її руці.

Скріншот – instagram.com/mamarika_official

А це я на операції на чилі. Дякувати Богу, все пройшло успішно і ми вже вдома, – повідомила аудиторія MamaRika.

Також виконавиця показала фанатам селфі на лікарняному ліжку, зроблене відразу після того, як Анастасія відійшла від наркозу.

Очі відкрити ще складно – там ще мультики показують, – пожартувала співачка.

Скріншот – instagram.com/mamarika_official

Причину госпіталізації Анастасія поки що не поспішає розповідати. Раніше вона говорила, що на її самопочуття дуже вплинув стрес, який вона відчуває через війну в Україні.

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Раніше сім'я українського актора Олексія Вертинського повідомила про серйозну операцію на серці в артиста – гроші на реабілітацію допомогли зібрати його шанувальники.

Також стало відомо, що у 28-річного канадського виконавця Джастіна Бібера паралізувало частину особи.

Марія Коробова
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