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Молчавшая о войне Анна Седокова уехала из России в США

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 11:22
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Певица много лет живет и работает в России. С начала войны единственное, что Седокова опубликовала – картинку "Нет войне"
Анна Седокова сейчас находится во Флориде
Анна Седокова сейчас находится во Флориде / Фото: скриншот

Российские артисты массово уезжает из России. Основной причиной все называют запланированный отпуск. Список артистов, который уехали из страны-агрессора пополнила Анна Седокова. Она находится во Флориде. Об этом она рассказала у себя в Telegram-канале.

Артистка предпочитает не говорить о войне в Украине. Седокова в InstaStories вспоминает, как они с мамой ходили в церковь. О том, что это было в Киеве ни слова.

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Скриншот: Instagram

А у себя в Telegram-канале певица высказывает свое мнение о премии "Оскар-2022" и поступке Уилла Смита на церемонии.

Скриншот: Telegram

Ранее Катя Осадчая обращалась к Анне Седоковой и попросила исполнительницу не забывать, что она украинка и не делать вид, что в ее родной стране сейчас ничего не происходит.

Напомним, что экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова родилась и выросла в городе Киеве. Свою карьеру Седокова начала на украинском телевидении в качестве ведущей утреннего шоу "Подъем".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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