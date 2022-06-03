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Не украла, а вдохновилась? Российская певица Клава Кока копирует Надю Дорофееву (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 12:12
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Стилист российской певицы Клавы Коки не придумал ничего лучше, чем точь-в-точь копировать образы украинки Нади Дорофеевой
Клава Кока повторяет образы Нади Дорофеевой
Клава Кока повторяет образы Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/klavacoca

Клава Кока и ее команда по всей видимости решили, что если Наде Дорофеевой запретили въезд в Россию, то можно попросту украсть все ее образы.

Поклонники Дорофеевой стали все чаще замечать, то российская певица копирует все наряды украинской исполнительницы. Особенно это стало заметно, когда Клава появилась в идентичном образе Нади из клипа "gorit".

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Клава Кока повторила образ Нади Дорофеевой из клипа "gorit"
Клава Кока повторила образ Нади Дорофеевой из клипа "gorit"

Еще один наряд, очень похожий на лук Дорофеевой, российская исполнительница продемонстрировала в клипе "Бумеранг". Штаны с разрезами, черный топ...где-то мы это уже видели...

В новом клипе российская певица снова оделась как Дорофеева
В новом клипе российская певица снова оделась как Дорофеева

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Для публичных мероприятий стилисты россиянки тоже, видимо, подсмотрели идеи у украинской поп-исполнительницы. Выглядит так, будто после концерта Надя дала поносить вещи Клаве.

Кока полностью скопировала образ Дорофеевой
Кока полностью скопировала образ Дорофеевой

Даже на телевизионных съемках Кока старается не уступать Дорофеевой. Платье с большим бантом по диагонали, в котором Надя была на вокальном шоу "Голос країни", тоже появилось в гардеробе звезды Black Star. Единственно отличие – у российской певицы оно было с принтом (наверное, розовые все разобрали).

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Клава надела платье как у Нади
Клава надела платье как у Нади

В своих Instastories Дорофеева уже однажды замечала, как коллега из РФ вдохновляется ее образами, но похоже, что Надю это только позабавило. В конце концов, все мы знаем, что Россия только и умеет забирать чужое.

Ранее Владимир Дантес прокомментировал новый роман Нади Дорофеевой с их общим другом.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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