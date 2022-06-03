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Не вкрала, а надихнулася? Російська співачка Клава Кока копіює Надю Дорофєєву (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 червня, 12:12
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Стиліст російської співачки Клави Кокі не вигадав нічого кращого, ніж точнісінько копіювати образи українки Наді Дорофєєвої
Клава Кока повторює образи Наді Дорофєєвої
Клава Кока повторює образи Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/klavacoca

Клава Кока та її команда, мабуть, вирішили, що якщо Наді Дорофєєвій заборонили в'їзд до Росії, то можна просто вкрасти усі її образи.

Шанувальники Дорофєєвої стали все частіше помічати, то російська співачка копіює всі вбрання української виконавиці. Особливо це стало помітно, коли Клава з'явилася в ідентичному образі Наді із кліпу "gorit".

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Клава Кока повторила образ Наді Дорофєєвої з кліпу "gorit"
Клава Кока повторила образ Наді Дорофєєвої з кліпу "gorit"

Ще одне вбрання, дуже схоже на цибулю Дорофєєвої, російська виконавиця продемонструвала у кліпі "Бумеранг". Штани з розрізами, чорний топ...десь ми це вже бачили...

У новому кліпі російська співачка знову одяглася як Дорофєєва
У новому кліпі російська співачка знову одяглася як Дорофєєва

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Для публічних заходів стилісти росіянки теж, мабуть, підглянули ідеї української поп-виконавиці. Виглядає так, ніби після концерту Надя дала ганьбити речі Клаві.

Кока повністю скопіювала образ Дорофєєвої
Кока повністю скопіювала образ Дорофєєвої

Навіть на телевізійних зйомках Кока намагається не поступатися Дорофєєвою. Сукня з великим бантом по діагоналі, в якій Надя була на вокальному шоу "Голос країни", також з'явилася у гардеробі зірки Black Star. Єдина відмінність – у російської співачки воно було з принтом (напевно, рожеві все розібрали).

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Клава одягла сукню як у Наді
Клава одягла сукню як у Наді

У своїх Instastories Дорофєєва вже одного разу помічала, як колега з РФ надихається її образами, але схоже, що Надю це лише потішило. Зрештою, всі ми знаємо, що Росія тільки й уміє забирати чуже.

Раніше Володимир Дантес прокоментував новий роман Наді Дорофєєвої з їхнім спільним другом.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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