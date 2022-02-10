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Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин продает киевскую квартиру, которую выиграл в шоу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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10 февраля, 13:47
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Два года назад тогда еще 18-летний Роман Сасанчин стал победителем вокального шоу "Голос країни". Главным призом была квартира в столице. Долгое время певец говорил о том, что там идет ремонт
Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве
Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Но уже сейчас Роман Сасанчин, который недавно впервые стал отцом, решил распрощаться с апартаментами. Точную причину юный артист не называет. Известно лишь то, что на деньги от продажи жилья он купит квартиру поменьше, а также исполнит свое заветное желание.

Очень много времени обдумывал чрезвычайно важный вопрос о квартире, которую еще два года назад выиграл на "Голос країни-10"! Да, вы много слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать. Но хорошо подумав, я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии вам расскажу и купить квартиру поменьше! – поделился Роман в Instagram.

Роман Сасанчин продает квартиру
Роман Сасанчин продает квартиру / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

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Что известно о Романе Сасанчине

Роман Сасанчин родился в 1 апреля 2002 года в селе Садки, Тернопольская область. Любовь к музыке Рома начал проявлять с детства. В 2012 году впервые принял участие в шоу "Голос.Діти", но никто из судей к нему не повернулся. В 2015 году стал победителем второго сезона "Голос.Діти". В 2020-м Сасанчин победил в "Голосі країни".

В 2021 году женился на своей девушке Иванне, которая старше его на четыре года. 30 декабря 2021 года у пары родилась дочь Элизабет.

Ранее мы сообщали, что Роман Сасанчин вместе со своей супругой и дочерью заболели COVID-19.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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