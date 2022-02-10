Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин продає київську квартиру, яку виграв у шоу

Два роки тому ще 18-річний Роман Сасанчин став переможцем вокального шоу "Голос країни". Головним призом була квартира у столиці. Довгий час співак говорив про те, що там триває ремонт

Роман Сасанчин продає квартиру у Києві / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Але вже зараз Роман Сасанчин, який нещодавно вперше став батьком, вирішив попрощатися з апартаментами Точну причину молодий артист не називає. Відомо лише те, що на гроші від продажу житла він придбає меншу за розмірами квартиру, а також здійснить своє заповітне бажання.

Дуже багато часу роздумував одне надзвичайно важливе питання щодо квартири, яку ще два роки тому виграв на "Голос країни-10"! Так, ви багато чули в моїх інтерв’ю, що я хучу туди переїхати. Але добре подумавши, я вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою велику мрію, про яку я згодом вам розкажу та купити меншу за розмірами квартиру!- поділився Роман у Instagram.

Роман Сасанчин продає квартиру / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

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Що відомо про Романа Сасанчина

Роман Сасанчин народився 1 квітня 2002 року в селі Садки, Тернопільська область. Любов до музики Рома почав виявляти змалку. 2012 року вперше взяв участь у шоу "Голос.Діти", але ніхто із суддів до нього не повернувся. 2015 року став переможцем другого сезону "Голос.Діти". 2020-го Сасанчин переміг у "Голосі країни".

У 2021 році одружився зі своєю дівчиною Іванною, яка старша за нього на чотири роки. 30 грудня 2021 року у пари народилася дочка Елізабет.

Раніше ми повідомляли, що Роман Сасанчин разом зі своєю дружиною та донькою захворіли на COVID-19.