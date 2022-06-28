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Талантливые дети: дочь Каминской поет народный хит. Сыновья Монатика читают лирику отца (видео)

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28 июня, 19:24
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В День Конституции Украины знаменитости порадовали пользователей соцсетей публикациями, которые хочется просматривать раз за разом. Смотрите и вы
Сыновья Димы Монатика и дочь Славы Каминской умилили соцсети
Сыновья Димы Монатика и дочь Славы Каминской умилили соцсети / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 июня, государственный праздник – День Конституции Украины. Оккупантам следовало бы прочитать статью 27: "Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть беспредельно лишен жизни". И посмотреть сториз знаменитостей в соцсетях, в которых звезды реагируют на обстрел ТЦ в Кременчуге.

В это тяжелое для страны время все желают скорейшей победы и мира. Такая мечта и у сыновей Дмитрия Монатика. Певец опубликовал в своем Instagram видео с Платоном и Данилом. Братья зачитали строчки из песни звездного отца "Може, вже досить".

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В комментариях свой восторг выразили ведущие Маша Ефросинина, Слава Демин; музыканты Сергей Бабкин и Роксолана. А еще сотни поклонников Монатика. В том числе и его любимая супруга Ирина.

Скриншот Instagram/monatik_official

Певческий талант, очевидно с материнским молоком, переняла и дочь экс-солистки группы "НеАнгелы", Славы Каминской. 6-летняя Лаура записала видео, в котором поет едва ли не самую популярную песню в стране "Ой у лузі червона калина". Девочка отправила файл своему отцу, пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

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Душевно. Дочь сама выучила песню и прислала в мессенджере. Талант от мамы, – написал в своем Instagram Эдгар.

Отметим, что сейчас Слава Каминская с сыном и дочерью живут в Нидерландах.

Раньше мы рассказывали, что Дженнифер Лопес объявила свою дочь небинарной персоной.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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