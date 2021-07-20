Они никогда не смотрят конкретно на кого-то одного, а смотрят на периферию и видят движения каждого. А еще телохранители должны разбираться в автомобилях и иметь навыки экстремального вождения

Телохранитель Билла Клинтона и Папы Римского раскрыл секреты опасной профессии / Фото: скриншот

Они каждый день рискуют жизнью, чтобы топ-чиновники и влиятельные бизнесмены чувствовали себя в безопасности. Работа бодигардов незаметна, но изнурительная. И незначительные ошибки могут стать роковыми. Какие есть секреты опасной профессии – далее в материале.

Тем временем президент известного испанского клуба нанял себе вооруженного телохранителя.

Они гоняют круче, чем в кино, легко кладут на лопатки и молниеносно отражают нападения. Это только кажется, что ничего такого – просто сопровождать клиента и следить, чтобы с ним ничего не случилось. Но на самом деле опасность может подстерегать где угодно. И среагировать правильно, а главное своевременно сможет только профессионал.

По словам телохранителя Ильи, они никогда не смотрят конкретно на кого-то одного, а смотрят на периферию и видят движения каждого. Илья охраняет первых лиц государства и международные делегации. Он также давно увлекается работой американских коллег, ведь у них больше всего было покушений и соответственно – практики отражения этих покушений.

Опыт телохранителей в США – как охраняли Билла Клинтона и Папу Римского

Как работает Секретная служба США, знает господин Леонид. Сейчас он судит соревнования телохранителей и передает опыт молодым. А в 95-м охранял самого Билла Клинтона. Он в синей куртке бежал по Мариинскому парку перед американским президентом и его свитой. По словам Леонида, дистанция была где-то около 4,5 километров. Клинтон тогда демонстрировал, что ведет здоровый образ жизни.

А еще господин Леонид гарантировал безопасность Папы Римского Иоанна Павла II, когда тот приезжал в Украину. Понтифик, в которого когда-то стреляли, поблагодарил за охрану и благословил.

На этой работе верят в высшие силы и учитывают приметы. А один румынский бодигард даже тату набил "мементо море", что в переводе – помни о смерти.

В чем сложность профессии телохранителя / Фото: скриншот

Какие навыки важны для телохранителей

По словам самих же телохранителей, им важно ежедневно и ежеминутно развиваться, чтобы быть лучше. И действительно, если не знаешь, как устроена машина, то и не сможешь найти там взрывчатку. А то и еще хуже. А именно таких покушений за последние годы увеличилось. Так погибли журналист Павел Шеремет, контрразведчик Александр Хараберюш и полковник разведки Максим Шаповал.

Телохранитель должен ставит себя на место террориста: думать куда, как быстро можно заложить взрывчатку, в какие емкости, знать хорошо машину – какие полости есть, где ниши есть опасные.

А еще не помешает умение экстремального вождения.

Может ли девушка работать телохранителем

Обычно улыбающаяся леди охраняет топ-политиков во время различных мероприятий наравне с коллегами-мужчинами, хорошо осознавая свои преимущества. Например, когда работаешь на каких-то массовых объектах, тебя воспринимают как просто гостя или обслуживающий персонал. Поэтому в этом тоже есть свои плюсы.

Это и есть главная сила телохранителей – предусматривать угрозы и действовать на опережение, всегда оставаясь в тени.

Ранее мы выясняли все про профессии будущего для Украины – на кого учиться, чтобы через 5 лет была работа.