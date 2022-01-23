Умер соучредитель "Червоної рути" Тарас Мельник

Известного украинского музыковеда и основателя Всеукраинского фестиваля "Червона рута" не стало в возрасте 67 лет. Недавно он тяжело переболел COVID-19

Ушел из жизни соучредитель фестиваля "Червона рута" Тарас Мельник. / Фото: Facebook

В начале 2022 года мир простился со многими известными людьми. Неделю назад не стало Народного артиста Украины Евгения Федорченко, а 22 января стало известно о смерти Тараса Мельника – известного музыковеда, общественного деятеля, одного из основателей и бессменного руководителя фестиваля "Червона рута".

О трагедии в Facebook сообщила племянница Мельника – Наталья Антонова.

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О причине смерти Тараса Мельника пока неизвестно. За несколько дней до трагедии дочь музыковеда Соломия Мельник сообщала, что у отца были осложнения вследствие коронавирусной болезни и он перенес операцию.

Кратко о Тарасе Мельнике

Выдающийся музыковед родился 17 января 1954 года. Учился в Киевской государственной консерватории им. Чайковского – был учеником известного композитора Николая Скорика. Однако на пятом курсе его исключили за проукраинскую позицию и отправили на завод работать слесарем.

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Два года Мельник работал преподавателем в Нежинском государственном педагогическом институте им. Гоголя, а затем – в Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского.

В 1989 году Тарас Мельник вместе с товарищами организовал и провел в Черновцах первый фестиваль украиноязычной музыки "Червона рута". Также он был соучредителем детского фольклорного театра "Дай Боже!".

Скриншот YouTube

Также Мельник был участником рок-группы "Эней" и музыковедом, исследовавшим обычную педагогику украинцев. За весомый личный вклад в развитие украинского музыкального искусства награжден орденом "За заслуги" III степени.

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Известно, что Мельник проживал в Киеве. Он был женат на Ольге Мельник. У них родилось две дочери – Соломия (37-летняя актриса) и Ярослава, погибшая в 2005-м.

Отметим, что "Червона рута" – это один из самых авторитетных музыкальных форумов Украины. Это некоммерческий фестиваль, поддерживающий украинских исполнителей. На нем выступали Александр Пономарев, Руслана, группы "Братья Гадюкины", "Пиккардийская терция" и другие артисты.

Напомним, вчера умер звезда сериалов "Ранетки" и "Узник замка Иф" Арнис Лицитис. Актеру было 76 лет.