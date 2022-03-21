Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых для Украины на концерте в Польше (фото)

Сейчас звезды со всего мира, объединившись, оказывают помощь украинцам. В частности, Эштон Кутчер и Мила Кунис лично собрали 35 миллионов долларов для Украины.
Также на днях в Польше организовали концерт "Вместе с Украиной", у которого была цель поддержать украинцев как морально, так и физически с помощью сбора средств. Мероприятие прошло на Atlas Arena в Лодзи вместе с украинскими и польскими знаменитостями, сообщил украинский дипломат Андрей Дещица.
Благотворительный концерт открыла семилетняя украинка Амелия Анисович, с которой впоследствии дуэтом спела Тина Кароль хит "Україна – це ти". Отдельно певица исполнила композицию "Закрили твої очі". Кстати, во время выступления Кароль, позади нее на экране освещались названия украинских городов, пострадавших от рук оккупантов.
Также на мероприятии выступила Jerry Heil, которая ездит по странам и собирает средства для ВСУ и переселенцев. Артистка спела "Гімн Молоді".
Как добавил Дещица, во время концерта также прочитали "Заповіт" Тараса Шевченко на украинском и польском языке. Кроме того, польский актер и режиссер Андрей Северин послал "русский военный корабль" туда, куда и принадлежит.
Концерт транслировали в Польше, Украине и еще в 50 странах. Зрители присылали SMS-сообщения, изъятые средства за которые, передали фонду поддержки Украины. На мероприятии в общем собрали более 2 миллионов злотых.
Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева вместе с дочерью спасают украинских беженцев. Также Эктор Хименес-Браво рассказывал, что помогает украинцам в Польше.
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