Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Все о спикере СБУ

Лине Костенко - 92

"Враги" РФ

Совет от Притулы

Решение Делона

Концерты Монатика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых для Украины на концерте в Польше (фото)

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 10:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
20 марта в польском городе Лодзь состоялся масштабный благотворительный концерт "Вместе с Украиной", где выступали украинские и польские артисты
В Польше собрали средства в поддержку Украины
В Польше собрали средства в поддержку Украины / Фото: radiolodz.pl

Сейчас звезды со всего мира, объединившись, оказывают помощь украинцам. В частности, Эштон Кутчер и Мила Кунис лично собрали 35 миллионов долларов для Украины.

Также на днях в Польше организовали концерт "Вместе с Украиной", у которого была цель поддержать украинцев как морально, так и физически с помощью сбора средств. Мероприятие прошло на Atlas Arena в Лодзи вместе с украинскими и польскими знаменитостями, сообщил украинский дипломат Андрей Дещица.

Реклама

Благотворительный концерт открыла семилетняя украинка Амелия Анисович, с которой впоследствии дуэтом спела Тина Кароль хит "Україна – це ти". Отдельно певица исполнила композицию "Закрили твої очі". Кстати, во время выступления Кароль, позади нее на экране освещались названия украинских городов, пострадавших от рук оккупантов.

В Польше прошел благотворительный концерт | Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт / Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт | Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт / Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт | Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт / Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт | Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт / Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт | Фото: radiolodz.pl
В Польше прошел благотворительный концерт / Фото: radiolodz.pl
1/5

Также на мероприятии выступила Jerry Heil, которая ездит по странам и собирает средства для ВСУ и переселенцев. Артистка спела "Гімн Молоді".

Реклама

Как добавил Дещица, во время концерта также прочитали "Заповіт" Тараса Шевченко на украинском и польском языке. Кроме того, польский актер и режиссер Андрей Северин послал "русский военный корабль" туда, куда и принадлежит.

Концерт транслировали в Польше, Украине и еще в 50 странах. Зрители присылали SMS-сообщения, изъятые средства за которые, передали фонду поддержки Украины. На мероприятии в общем собрали более 2 миллионов злотых.

Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева вместе с дочерью спасают украинских беженцев. Также Эктор Хименес-Браво рассказывал, что помогает украинцам в Польше.

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять