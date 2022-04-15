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Впервые за время войны: концерт Океан Ельзи пройдет в Киеве

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 09:04
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Поклонники украинской рок-группы точно знают, что "Все буде добре", ведь "Океан Ельзи" возвращается с концертом в столицу Украины впервые за время войны
Океан Ельзи даст концерт в Киеве
Океан Ельзи даст концерт в Киеве / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук за врем войны посетил десятки городов Украины для того, чтобы поддержать дух украинского народа и армии. На днях песни музыканта зазвучали под самый неожиданный аккомпанемент – звуки канонады. Несмотря ни на что, рок-группа вернется с выступлением в столицу.

В день Пасхи, 24 апреля, на станции метро "Золотые ворота", которая на время боевых действий стала приютом для многих украинцев, пройдет благотворительный концерт "І все буде добре". Во время концерта прозвучат особые песни Святослава Вакарчука.

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instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Это будет первое выступление коллектива за время войны в Украине. Его трансляция продет по всем украинским телеканалам в рамках "Единого телемарафона".

Также, как сообщают организаторы, во время концерта пройдет сбор средств на помощь украинским детям, которые пострадали во время боевых действий. С помощью смс-сообщений все желающие могут отправить необходимую сумму в благотворительный фонд "Твоя опора".

Напомним, на днях Святослав Вакарчук решил записать на русском видеообращение к россиянам, которые считают себя "ни в чем не виноватыми".

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Мария Коробова
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