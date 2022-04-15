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Вперше за час війни: концерт Океан Ельзи пройде у Києві

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 09:04
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Шанувальники українського рок-гурту точно знають, що "Все буде добре", адже "Океан Ельзи" повертається з концертом до столиці України вперше за час війни
Океан Ельзи дасть концерт у Києві
Океан Ельзи дасть концерт у Києві / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Фронтмен "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук за час війни відвідав десятки міст України для того, щоб підтримати дух українського народу та армії. Днями пісні музиканта зазвучали під найнесподіваніший акомпанемент – звуки канонади. Попри все, рок-гурт повернеться з виступом до столиці.

У день Великодня, 24 квітня, на станції метро "Золоті ворота", яка на час бойових дій стала притулком для багатьох українців, пройде благодійний концерт "І все буде добре". Під час концерту пролунають особливі пісні Святослава Вакарчука.

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instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Це буде перший виступ колективу за часи війни в Україні. Його трансляція пройде всіма українськими телеканалами в рамках "Єдиного телемарафону".

Також, як повідомляють організатори, під час концерту пройде збирання коштів на допомогу українським дітям, які постраждали під час бойових дій. За допомогою смс-повідомлень усі охочі можуть надіслати необхідну суму до благодійного фонду "Твоя опора".

Нагадаємо, днями Святослав Вакарчук вирішив записати російською відеозвернення до росіян, які вважають себе "ні в чому не винними".

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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