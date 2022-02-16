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Юлия Мендель впервые показала любимого: им оказался известный политик

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 13:51
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Долгое время бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского скрывала личность своего избранника, но в День влюбленных все же решила рассекретить любимого
Юлия Мендель больше не скрываем имя любимого
Юлия Мендель больше не скрываем имя любимого

Юлия Мендель решила больше не скрывать своего избранника от глаз публики и опубликовала трогательную серию фото с ним в честь дня всех влюбленных.

Make Love, Not WarВлюблюсь в тебя каждый день. Мы в Киеве. Верим в Мир и Любовь! – написала бывшая пресс-секретарь президента.

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О том, что сердце молодой журналистки занято стало известно еще год назад. Юлия очень осторожно публиковала фото с любимым, никогда не показывая его лицо.

Такое решение Мендель объясняла тем, что они с ее избранником из разных политических сил. Сейчас стало известно, что избранником Мендель стал 36-летний политик Павел Кухта.

Что известно о новом возлюбленном Юлии Мендель?

Павел Кухта баллотировался в Верховную Раду в 2019 от партии "Голос", но сам отказался от регистрации. В это же время Юлия Мендель заняла пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

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Павел Кухта
Павел Кухта

Долгое время Кухта занимался политической программой партии "Голос" и был ее программным директором.

Осенью 2019 Павел занял пост первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но ушел с поста в 2020. Сейчас Павел Кухта занимает должность руководителя по политическим вопросам KSE.

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Кроме того, 36-летний политик был женат. От первого брака у политика есть дочь Ярослава.

После публикации Павел и Юлия больше не скрывают свой роман. В серии историй пара опубликовала бэкстейдж с романтической фотосессии.

Скриншот

Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову заподозрили в романе с женатым миллионером.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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