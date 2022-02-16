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Юлія Мендель уперше показала коханого: ним виявився відомий політик

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 13:51
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Довгий час колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського приховувала особу свого обранця, але на День закоханих все ж таки вирішила розсекретити коханого
Юлія Мендель більше не приховує ім'я коханого
Юлія Мендель більше не приховує ім'я коханого

Юлія Мендель вирішила більше не приховувати свого обранця від очей публіки та опублікувала зворушливу серію фото з ним на честь дня всіх закоханих.

Make Love, Not WarЗакохаюся в тебе щодня. Ми у Києві. Віримо у Мир і Любов! – написала колишня прессекретарка президента.

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Про те, що серце молодої журналістки зайняте, стало відомо ще рік тому. Юлія дуже обережно публікувала фото із коханим, ніколи не показуючи його обличчя.

Таке рішення Мендель пояснювала тим, що вони з її обранцем із різних політичних сил. Наразі стало відомо, що обранцем Мендель став 36-річний політик Павло Кухта.

Що відомо про нового коханого Юлію Мендель?

Павло Кухта балотувався до Верховної Ради 2019 року від партії "Голос", але сам відмовився від реєстрації. У цей же час Юлія Мендель обійняла пост прессекретарки Володимира Зеленського.

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Павло Кухта
Павло Кухта

Довгий час Кухта займався політичною програмою партії "Голос" і був її програмним директором.

Восени 2019 року Павло обійняв посаду першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, але пішов з посади 2020 року. Зараз Павло Кухта обіймає посаду керівника з політичних питань KSE.

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У декларації за 2020 рік у Павла зазначені доходи на загальну суму майже три мільйони гривень.

Скріншот

Також Павло є співвласником деякої нерухомості, а саме двох квартир у Києві. Однак, як вказано у документі, майже вся нерухомість, зазначена в декларації, належала дружині політика Катерині Кухті.

Крім того, 36-річний політик був одружений. Від першого шлюбу політик має дочку Ярослава.

Після публікації Павло та Юлія більше не приховують свій роман. У серії історій пара опублікувала бекстейдж із романтичної фотосесії.

Скріншот

Раніше ми писали, що Анастасію Волочкову запідозрили у романі з одруженим мільйонером.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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