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Жена Дмитрия Комарова показала, как выглядела до популярности

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 11:02
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Александра Кучеренко не часто делится архивными снимками в Сети. Однако на этот раз модель решила поностальгировать
Александра Кучеренко показала, как выглядела в юности.
Александра Кучеренко показала, как выглядела в юности. / Фото: instagram.com/aakucherenko

В то время когда певица Злата Огневич охотно показывает свои детские снимки публике, то жена звездного путешественника Дмитрия Комарова – Александра Кучеренко – предпочитает держать такие фото подальше от фанатов.

Впрочем, на днях 24-летняя обладательница титула "Мисс Украина-2016" решила вспомнить школьные годы. В Instagram Александра опубликовала милое фото, на котором она предстала совсем юной.

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На фото девушке 17 лет. В зимнем кадре Кучеренко появилась в теплой одежде и в шапке-ушанке. Она сидела в парке на скамеечке. Саша позировала совершенно без косметики и искренне улыбалась на камеру.

Александра Кучеренко в 17 лет.
Александра Кучеренко в 17 лет. / Фото: instagram.com/aakucherenko

Так я выглядела в последнем классе школы. Тогда я мечтала переехать в Киев, изучать журналистику и впоследствии работать на телевидении, – поделилась воспоминаниями жена Комарова.

Фолловеры сразу же засыпали девушку комплиментами и вспомнили свои 17 лет:

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  • Вы совсем не изменились. Красивая.
  • Сразу видно, красивая с детских лет.
  • Вауу, какая вы красивая. Теперь понимаю, почему вы "Мисс Украина".
Скриншот Instagram/aakucherenko

Больше фактов об Александре Кучеренко

Александра Кучеренко родом из Днепра. С детства она посещала музыкальную школу, а также занималась спортивными бальными танцами. Предпочитает латиноамериканское направление, сообщает "Википедия".

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / Фото: missukraine.ua

В 2016 году Александра стала обладательницей титула "Мисс Украина". А через год участвовала в проекте "Танці з зірками" – выступала в паре с Дмитрием Комаровым.

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Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Фото: instagram.com/aakucherenko

С 2018 года Кучеренко стала ведущей программы "Звездный спорт". Также девушка как модель участвует в многочисленных рекламных кампаниях украинских дизайнеров и брендов (Андре Тан, Hayk Avanesyan, Анастасия Иванова, Vovk), снимается для известных журналов и открывает модные показы. Кроме того, она является официальным амбассадором бренда французской косметики Gisele Delorme в Украине.

Параллельно звезда занимается благотворительностью. В 2017 году Кучеренко стала куратором благотворительного проекта "Наставничество", который помогает детям из детских домов.

Со своим мужем Дмитрием Комаровым Александра познакомилась на "Мисс Украине-2016", где ведущий был членом жюри. Вскоре Комаров сделал предложение своей избраннице в вертолете во время полета над Киевом.

В июне 2019-го парочка сообщила о свадьбе в Киеве и венчание в Иерусалиме. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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