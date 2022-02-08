Дружина Дмитра Комарова показала, як виглядала до популярності

Олександра Кучеренко не часто ділиться архівними знімками у Мережі. Проте цього разу модель вирішила поностальгувати

Олександра Кучеренко показала, як виглядала у юності. / Фото: instagram.com/aakucherenko

У той час коли співачка Злата Огнєвіч залюбки показує свої дитячі знімки публіці, то дружина зіркового мандрівника Дмитра Комарова – Олександра Кучеренко – вважає за краще тримати такі фото подалі від фанів.

Втім, днями 24-річна володарка титулу "Міс Україна-2016" вирішила пригадати шкільні роки. В Instagram Олександра опублікувала миле фото, на якому вона постала зовсім юною.

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На фото дівчині 17 років. У зимовому кадрі Кучеренко з'явилась в теплому одязі та в шапці-вушанці. Вона сиділа в парку на лавочці. Саша позувала абсолютно без косметики та щиро посміхалася на камеру.

Олександра Кучеренко в 17 років. / Фото: instagram.com/aakucherenko

Так я виглядала в останньому класі школи. Тоді я мріяла переїхати до Києва, вчити журналістиці та згодом працювати на телебаченні, – поділилася спогадами дружина Комарова.

Фоловери одразу ж засипали дівчину компліментами та пригадали свої 17 років:

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Ви зовсім не змінились. Красива.

Одразу видно, красива з дитячих років.

Вауу, яка ви красива. Тепер розумію, чому ви "Міс Україна".

Скріншот Instagram/aakucherenko

Більше фактів про Олександру Кучеренко

Олександра Кучеренко родом з Дніпра. З дитинства вона відвідувала музичну школу, а також займалася спортивними бальними танцями. Надає перевагу латиноамериканському напрямку, повідомляє "Вікіпедія".

Олександра Кучеренко / Фото: missukraine.ua

У 2016 році Олександра стала володаркою титулу "Міс Україна". А через рік брала участь у проєкті "Танці з зірками" – виступала у парі з Дмитром Комаровим.

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/ Фото: instagram.com/aakucherenko

Із 2018 року Кучеренко стала ведучою програми "Зірковий спорт". Також дівчина як модель бере участь у численних рекламних кампаніях українських дизайнерів та брендів (Андре Тан, Hayk Avanesyan, Анастасія Іванова, Vovk), знімається для відомих журналів та відкриває модні покази. Окрім того, вона є офіційним амбасадором бренду французької косметики Gisele Delorme в Україні.

Паралельно зірка займається благодійністю. У 2017 році Кучеренко стала куратором благодійного проекту "Наставництво", який допомагає дітям з дитячих будинків.

Зі своїм чоловіком Дмитром Комаровим Олександра познайомилась на "Міс Україні-2016", де ведучий був членом журі. Незабаром Комаров зробив пропозицію своїй обраниці у вертольоті, під час польоту над Києвом.

У червні 2019-го парочка повідомила про весілля у Києві та вінчання в Єрусалимі. Медовий місяць молодята провели на Мальдівах.