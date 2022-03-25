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Жена Виктора Павлика с маленьким сыном покидает Украину

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25 марта, 15:30
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Екатерина Репяхова отправилась сегодня на границу с Венгрией
Екатерина Репяхова с сыном уезжает за границу
Екатерина Репяхова с сыном уезжает за границу / Фото: instagram.com/repyahovakate

Из-за войны многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и выехать за границу для безопасности. Особенно это касается мамочек, которые пытаются защитить своих детей. На днях MamaRika сообщила , что вместе с сыном вынуждена была непростым путем поехать в Варшаву. Сейчас же о своем отъезде из Украины сообщила Екатерина Репяхова.

В Instagram жена Павлика сообщила, что решила поехать в Германию вместе со своим маленьким сыном Мишей и мамой. Екатерина ранее признавалась, что едет туда на время, чтобы увидеться с родственниками.

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В то же время, сам артист останется в Украине. Он будет ездить по разным городам, чтобы поддерживать людей, которые в этом нуждаются.

Скриншот Instagram

Виктор Франкович будет провожать нас на границу. А потом он поедет разными городами со своей миссией — будет петь и поддерживать людей, которые в этом нуждаются и которым нужна психологическая поддержка, — сообщила Репяхова в Instastories.

Скриншот Instagram

Известно, что блогерша с сыном, мамой и мужем после начала войны уехали на западную Украину. Там она активно занималась волонтерской деятельностью.

Спасибо тебе, Запад Украины! за то, что стал временным домом для миллионов наших людей. Спасибо людям, которые принимают переселенцев как родных. Сюда я ездила 6 лет и никогда не могла подумать, что здесь я буду пережидать войну, – написала Катя.

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Ранее мы сообщали, что жена Романа Сасанчина с дочерью уехала из Украины и дала совет мамам делать то же самое. В то же время Маша Ефросинина поехала во Львов и помогает вынужденным переселенцам.

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