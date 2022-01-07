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58-летний Николас Кейдж ждет ребенка от жены, вдвое моложе него

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 января, 12:14
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В день рождения оскароносного актера стало известно, что звезда Голливуда и его молодая супруга ждут малыша. Для актера это будет третий ребенок
Николас Кейдж снова станет отцом
Николас Кейдж снова станет отцом / Фото: Getty Images

Голливудский актер Николас Кейдж и его молодая супруга, с которой он впервые появился на красной дорожке в ноябре прошлого года, ждут пополнения.

Сегодня, 7 января, Кейджу исполняется 58 лет. Поклонников актера на кануне праздника ждало радостное известие – у Кейджа и его 27-летней супруги Рико Шибата будет ребенок. Об этом изданию People сообщил представитель пары.

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По его словам, сейчас будущие родители находятся в приподнятом настроении и рады известию.

К слову, для 58-летнего Николаса Кейджа будущий малыш станет третим ребенком. Актер воспитывает двоих сыновей от предыдущих браков. Старшему сыну Кейджа Уэстону сейчас 31 год и он воспитывает 7-летнего сына, средний ребенок актера – 16-летний Кал-Эл.

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Для 27-летней Рико Шибата это будет первый опыт материнства.

Брак Николаса Кейджа и Рико Шибата

Об отношениях Николаса Кейджа и японской актрисы Рико Шибата стало известно в 2021. Отношения актерской пары активно развивались и уже в феврале прошлого года Николас и Рико решили узаконить свои отношения и поженились.

Для Кейджа брак с японкой Шибата стал пятым.

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Ранее актер был женат на визажисте Эрике Койке, с которой развелся спустя 4 дня брака. Бывшая жена Кейджа прокомментировала странный поступок актера.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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#человек_сего_дня
7 января. Уолтер Шерман Гиффорд. 95 лет назад (1927) состоялся первый трансатлантический телефонный разговор между Нью-Йорком (США) и Лондоном (Великобритания). И это случилось при непосредственном участии нашего героя дня…
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