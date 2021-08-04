Молодая супруга Петросяна растрогала Сеть редкими фото с сыном: Мамино счастье

32-летняя супруга 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова,которая пожаловалась на проблемы со здоровьям, хоть и активный пользователей соцсетей, но семейными снимками предпочитает не делиться.
Но в этот раз супруга Петросяна решила сделать исключение, разместив в Instagram фото с сыном на прогулке.
Для прогулки с сыном молодая мама выбрала красочный наряд. Она сочетала белую футболку и брючный комбинезон с пестрым цветочным принтом.
В комментариях Татьяну Брухунову засыпали комплиментами.
- " С детьми будто заново познаем этот мир"
- "Чудесные фотографии"
- "Мамино счастье"
- "Какая прелесть"
Что известно об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна:
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.
Татьяна никогда не публикует в Instagram фото с супругом.
После того, как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, на них посыпались возмущенные комментарии со стороны общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, другие пишут, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.
Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.
Какие таланты у детей звезд – смотрите сюжет:
Читайте новости по теме: