Молодая супруга Петросяна растрогала Сеть редкими фото с сыном: Мамино счастье

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян вместе уже более трех лет. Супруги воспитывают совместного сына Вагана, который родился в прошлом году

Татьяна Брухунова поделилась редкими фото с сыном Ваганом / Фото: instagram.com/bruhunova

32-летняя супруга 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова,которая пожаловалась на проблемы со здоровьям, хоть и активный пользователей соцсетей, но семейными снимками предпочитает не делиться.

Но в этот раз супруга Петросяна решила сделать исключение, разместив в Instagram фото с сыном на прогулке.

Супруга Евгения Петросяна показала подросшего сына / Фото: instagram.com/bruhunova

Татьяна Брухунова поделилась фото с маленьким сыном Ваганом / Фото: instagram.com/bruhunova

Татьяна Брухунова редко публикует фото сына Вагана / Фото: instagram.com/bruhunova

Для прогулки с сыном молодая мама выбрала красочный наряд. Она сочетала белую футболку и брючный комбинезон с пестрым цветочным принтом.

В комментариях Татьяну Брухунову засыпали комплиментами.

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Что известно об отношениях Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна:

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.

Татьяна никогда не публикует в Instagram фото с супругом.

После того, как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, на них посыпались возмущенные комментарии со стороны общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, другие пишут, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.

Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.

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