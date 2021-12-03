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Болдуин обратился к жене после скандального интервью о Хатчинс: "Ты дала мне повод жить"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 22:00
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Сейчас Алек Болдуин переживает не лучше времена – смерть Галины Хатчинс оставит огромный отпечаток на карьере и жизни актера. От Болдуина отвернулись многие коллеги и друзья
Алек и Хилария Болдуин
Алек и Хилария Болдуин / Фото: Getty Images

После своего скандального интервью, в котором Болдуин признался в том, что не чувствует свою вину в гибели Хатчинс, актер обратился со словами благодарности к своей жене Хилари.

Алек Болдуин разместил на своей странице в Instagramтрогательный пост, к которому прикрепил фотографию с сыном.

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В своем обращении Болдуин признался, что находит смысл жизни только в своих детях и жене.

Это трудные времена. Мир задыхается испарениями ненависти. Но ты дала мне повод жить. Наша жизнь с нашей семьей – это все, что меня волнует. Больше ничего, – написал актер.

По словам знаменитости, он очень благодарен своей супруге за поддержку в это непростое время и никогда не забудет этого.

Скриншот – instagram.com/alecbaldwininsta

Что бы со мной ни произошло. Как бы я ни страдал. Если я выиграю или проиграю, что угодно. Во что бы то ни стало. Никто не может отобрать у меня радость и любовь, которые ты мне подарила, Хилари, – обратился к супруге Алек Болудин.

Известно, что Алек Болдуин и Хилари Томпсон познакомились в 2011 году, а уже через год пара решила связать себя узами брака. Многодетные родители воспитывают шестерых совместных детей. Младшая дочь знаменитости, Люсия, родилась в феврале этого года от суррогатной матери.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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