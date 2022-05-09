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Больше никакой Юрмалы! Киркорову, Винокуру и Петросяну запретили въезд в Латвию

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 мая, 16:39
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Еще нескольким российским артистам, которые поддержали войну в Украине, латвийское правительство запретило въезд на территорию страны
Латвия запретила въезд звездам-рашистам
Латвия запретила въезд звездам-рашистам / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/vladimir_vinokur

Правительство Латвии продолжает пополнять "черный список" российских артистов. В позорном перечне уже оказались Безруков, Боярский, Чичерина и другие звезды-рашисты.

Но это еще не конец, ведь теперь запрет на въезд коснулся и короля российской эстрады Филиппа Киркорова, а также недокомиков Евгения Петросяна и Владимира Винокура и тренеру по гимнастике Ирины Винер-Усмановой.

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Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что запрещают артистам посещать страну на неопределенный срок.

На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан Российской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Е. и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию, – сообщил глава дипломатического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter.

Скриншот

Теперь россияне, поддержавшие войны в Украине, не смогут посетить фестиваль в Юрмале, на который обычно приезжали со своими сомнительными номерами.

Напомним, ранее Николай Басков стал персоной нон-грата в Латвии из-за высказываний, что война в Украине – необходимая мера для русскоязычного населения.

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А рашист Никита Михалков и любимый певец Путина Николай Расторгуев отреагировали на запрет на въезд от латвийских властей.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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