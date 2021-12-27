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Брат Бритни Спирс запрещал танцорам певицы с ней общаться в неформальной обстановке еще задолго до опеки

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 11:35
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Бритни Спирс 13 лет находилась под опекой отца и не могла распоряжаться своей жизнью. В октябре певица получила долгожданную свободу
Появились новые подробности о контроле Бритни Спирс
Появились новые подробности о контроле Бритни Спирс / Фото: Instagram

Бритни Спирс наслаждается новым этапом в жизни и готовится к свадьбе со своими женихом. А в Сети продолжают появляться новые подробности об отношениях артистки с родственниками.

Оказывается, еще за несколько лет до официальной опеки, старший брат Бритни Энтони вмешивался в ее жизнь. Об этом в Instagram рассказал танцор Энтони Гарза, который был частью команды певицы в 2004 году.

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Нам с самого начала сказали, что всех проверят на наркотики, а общение с Бритни будет минимальным, – вспомнил танцор

/ Фото: Getty Images

Если певица предлагала провести время вместе после концерта, ее команда должна была отказываться.

Энтони вспомнил историю, как Спирс однажды пригласила гастрольную команду в свою квартиру в Нью-Йорке на вечеринку.

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Брат Бритни сказал нам, что планы отменились, Бритни проведет вечер с семьей, он также сказал, если Бритни позвонит, не отвечайте, — сказал он.

/ Фото: Getty Images

Бритни Спирс очень расстроилась, когда к ней никто не пришел. Когда же певица узнала, что за этой историей стоял ее брат она рассердилась.

Она была в ярости, кричала своему брату: "Ты не можешь меня контролировать" и тому подобное. Она заставила своего брата извиниться перед нами, — сказал танцор.

По его словам, Бритни еще раз пригласила свою команду в гости и все хорошо повеселились.

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Она очень милая. Она просто хотела пообщаться и повеселиться, — говорит Энтони.

Что было с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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