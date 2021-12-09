Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин ⚽ Заря - Буде-Глимт: онлайн 💡 Запрет пакетов 🎄 Новый год 2022

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Бритни Спирс не собирается приглашать никого из родных на свою свадьбу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 12:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная американская певица встречается с фитнес-инструктором Сэмом Асгари пять лет. В сентябре бойфренд сделал Бритни предложение
Бритни Спирс начала подготовку в свадьбу с Сэмом Асгари
Бритни Спирс начала подготовку в свадьбу с Сэмом Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс успевает не только наслаждаться долгожданной свободой, но и готовиться к свадьбе. По слухам, певица планировала устроить торжество в день своего 40-летия, но потом от этой идеи отказалась.

Когда состоится свадьба, пока не известно. Инсайдеры рассказывают, что подготовка идет полным ходом, но среди гостей Бритни не хочет видеть своих родных - мать, отца, сестру, брата. Об этом пишет Us Weekly.

Реклама

Бритни не может дождаться, чтобы выйти замуж и по-настоящему начать свою жизнь. Они уже начали планирование, и она так счастлива, что наконец-то приняла эти решения. На данный момент никто из ее семьи не будет приглашен на свадьбу.

Бритни Спирс и Сэм Асгари отправились в путешествие.
Бритни Спирс и Сэм Асгари отправились в путешествие. / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживает ее во время судебных разбирательств с ее отцом.

Узнайте другие новости:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Премьера недели
ВИА Гра — Манекен (Official Video)
Кто срежиссировал клип
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять