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Брат Брітні Спірс забороняв танцюристам співачки з нею спілкуватися у неформальній обстановці ще задовго до опіки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 11:35
В закладинки
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Брітні Спірс 13 років перебувала під опікою батька і не могла розпоряджатися своїм життям. У жовтні співачка здобула довгоочікувану свободу
З'явилися нові подробиці про контроль Брітні Спірс
З'явилися нові подробиці про контроль Брітні Спірс / Фото: Instagram

Брітні Спірс насолоджується новим етапом у житті та готується до весілля зі своїм нареченим . А в Мережі продовжують з'являтися нові подробиці про стосунки артистки із родичами.

Виявляється, ще за кілька років до офіційної опіки, старший брат Брітні Ентоні втручався у її життя . Про це в Instagram розповів танцюрист Ентоні Гарза, який був частиною команди співачки у 2004 році.

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Нам із самого початку сказали, що всіх перевірять на наркотики, а спілкування з Брітні буде мінімальним, – згадав танцюрист.

/ Фото: Getty Images

Якщо співачка пропонувала провести час разом після концерту, її команда мала відмовлятися.

Ентоні згадав історію, як Спірс одного разу запросила гастрольну команду до своєї квартири в Нью-Йорку на вечірку.

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Брат Брітні сказав нам, що плани скасувалися, Брітні проведе вечір із сім'єю, він також сказав, якщо Брітні зателефонує, не відповідайте, – сказав він.

/ Фото: Getty Images

Брітні Спірс дуже засмутилася, коли до неї ніхто не прийшов. Коли ж співачка дізналася, що за цією історією стояв її брат, вона розсердилася.

Вона була в люті, кричала своєму братові: "Ти не можеш мене контролювати" тощо. Вона змусила свого брата вибачитись перед нами — сказав танцюрист.

За його словами, Брітні ще раз запросила свою команду у гості та всі добре повеселилися.

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Вона дуже мила. Вона просто хотіла поспілкуватися та повеселитися, — каже Ентоні.

Що було з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року була під повним контролем свого батька , який входив до числа 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літію.

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використав свою дочку і грабував її , прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька у липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство та тотальний контроль.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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